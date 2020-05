Corona-Abwehr lief bei Aptar in Menden schon früh an

Es hat eine Corona-Vorgeschichte, die den heimischen Landtagsabgeordneten Marco Voge (CDU) jetzt bei Aptar, Hersteller von Dosier- und Spendersystemen, in Menden zu Gast sein ließ. Der Mendener Betriebsleiter Martin Worm hatte zu Beginn der Krise von Marco Voge wissen wollen, wo sich das Unternehmen vor einem eventuellen Shutdown als unabkömmlich eintragen lassen könne. Vor allem die Aptar-Sparte für die Pharma-Produktion, speziell Pumpen für Desinfektionsmittel, sowie der Bereich der Lebensmittelverpackungen sollten gerade in der Krise unbedingt weiterlaufen.

Von den Werken aus China wurde frühzeitig vor Corona-Pandemie gewarnt

Marco Voge setzte sich mit Thomas Bareiß in Verbindung, der als Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie antworten konnte. „Es wurde sogar eine Stabsstelle für diese Fragen eingerichtet“, erklärte Voge an der Franz-Kissing-Straße. Der Shutdown blieb bekanntlich aus, und Voge wollte in Menden nun den aktuellen Stand der Dinge erfragen. Aptar Menden, so erfuhr der Abgeordnete und CDU-Landratskandidat, zählte als Teil eines weltweit tätigen US-Konzerns mit Hauptsitz in Chikago zu den Unternehmen, die bereits sehr früh auf die heraufziehende Corona-Krise reagierten: „Das lag daran, dass unsere chinesischen Werke die anderen eindringlich gewarnt haben“, berichtet Worm.

Ob Menden oder Chikago: Mundschutz jetzt an allen Standorten weltweit Vorschrift

So wurde auch bei Aptar Menden bereits verstärkt im Homeoffice gearbeitet, jedes Werk hatte Masken und Corona-Beauftragte, als im Kreis Heinsberg der Ausbruch nach einer Karnevalsfeier registriert werden musste. Auch in Menden wurde da noch sorglos eng an eng im Festzelt getanzt. „Bei uns gilt: Die Mitarbeiter sollen sich hier sicherer fühlen als zuhause“, sagt Worm. Mittlerweile sei Mundschutz in allen Werken weltweit Vorschrift.

Werk Menden läuft auf Volllast, aber erstmals Kurzarbeit in Dortmund

Das Unternehmen selbst sei bisher gut durch die Coronakrise gekommen. Das gelte besonders für die Schwerpunkte Pharma und Lebensmittel, während die Sparte für Beauty-Produkte fast brach gelegen habe.

Menden Auch in Menden Projekte gegen Plastikmüll Aptar will bis 2030 etwa 40 Prozent seiner Produkte aus Recycling-Kunststoff herstellen. Daran arbeiten eigene Entwicklungslabors, in Menden laufen laut Worm Projekte dazu.

Ein Problem sei geeignetes Material. Gerade für sensible Lebensmittel-Verpackungen könne man nicht alles nehmen.

So werde etwa Parfüm zu 40 Prozent im Duty Free an Flughäfen gekauft, die allesamt dicht waren. In Menden, wo die Beautysparte wichtig ist, habe man es geschafft, ohne Kurzarbeit auszukommen – bei einem Betrieb mit 110 Beschäftigten, der 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche arbeitet. Das größere Schwesterwerk mit 320 Beschäftigten in Dortmund bleibe im Juni allerdings montags geschlossen.

Keine Notfallpläne: Konzern „steht auf sehr gesunden Beinen“

Aptar stehe trotz Gewinneinbußen auf „sehr gesunden Beinen“, sagte Worm. Es gebe keine Notfallpläne. Für die Prognosen der Quartalszahlen des 15.000 Mitarbeiter zählenden Konzerns blicke man bei der global unsicheren Lage aber immer auch in eine Glaskugel.