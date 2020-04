Corona: Bruderschaften in Menden sagen alle Schützenfeste ab

Jetzt steht es schwarz auf weiß fest: Der Bund der Historischen Schützenbruderschaften sagt alle seine geplanten Schützenfeste für das Jahr 2020 in Menden ab. Betroffen sind nicht nur die vier Feste der Vereine, sondern auch ein großer Höhepunkt.

Bezirksbrudermeister Frank Westhoff richtete sich am Samstagmorgen (25. April) mit einem Schreiben an die 2000 Mitglieder und fasste für die katholischen Bruderschaften zusammen, was wegen des Verbotes von Großveranstaltungen bis zum 31. August eigentlich schon länger feststeht. „Aufgrund der Verordnungen des Landes Nordrhein Westfalen und des Bundes müssen wir aufgrund der Corona Pandemie schweren Herzens das Bezirksschützenfest am Sonntag, 21. Juni, in Schwitten sowie alle Schützenfeste im Bezirk ab.“ Hintergrund: Der 50-jährige Frank Westhoff wollte Mendener Bürgermeister werden, unterlag dann aber im CDU-internen Wettstreit.

Die Absage gilt auch für weitere Schützenfeste:

Böingsen am 22/23. Mai 2020,

am 22/23. Mai 2020, Schwitten am 20/21. Juni 2020,

am 20/21. Juni 2020, Menden am 18-20. Juli 2020,

am 18-20. Juli 2020, und Lürbke am 08-10. August 2020.

1. Brudermeister Frank Westhoff von der Bruderschaft St. Hubertus Menden-Nord. Foto: St. Hubertus Nord / privat

Nach Absprache mit allen Brudermeistern bitte er „um Verständnis für dieses Vorgehen“, sagt Westhoff. „Leider“ bleibe den Schützen „keine andere Wahl“. Ersatztermine für die Feste sind vorerst nicht vorgesehen. Am Donnerstag hatten bereits die Lürbker Schützen ihre Absage erklärt. Das Lürbker Königspaar soll voraussichtlich bis zum kommenden Jahr im Amt bleiben.

Auch bei den Nicht-Bruderschaften vom Sauerländer Schützenbund gibt es schon mehrere Absagen: So haben bereits die HBL-Schützen aus Bösperde, der BSV Halingen, der BuSV Hüingsen und der MBSV ihre Schützenfeste abgesagt.

„Die Gesundheit unserer Mitglieder, Freunde und Mitmenschen ist vorrangig“, sagt Westhoff in dem Schreiben an die Mitglieder. „Wir hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität und wünschen Euch und Euren Familien alles Gute!“

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!