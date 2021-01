Corona unterm Weihnachtsbaum: In einigen Familien sorgten offensichtlich größere Weihnachtsfeiern für die Verbreitung des Coronavirus. Für genaue Aussagen sei es aber zu früh, betont der Märkische Kreis.

Virus unterm Baum Corona: Erste Hinweise auf Gruppeninfektionen an Weihnachten

Menden Im Märkischen Kreis gibt es erste Hinweise, dass sich rund um Weihnachten wie befürchtet größere Gruppen mit Corona infiziert haben.

Beim Märkischen Kreis gibt es erste Hinweise darauf, dass sich an den Weihnachtsfeiertagen größere Menschengruppen untereinander mit dem Coronavirus infiziert haben. Daraus lasse sich aktuell aber noch nicht schließen, dass Familienfeiern an Weihnachten tatsächlich verbreitet wie sogenannte Superspreader-Events gewirkt haben - im Vorfeld ein Hauptkritikpunkt an der Ausnahmeregelung.

„Es gibt erste Erkenntnisse, dass man wieder häufiger größere Gruppen als Kontaktpersonen beobachten kann“, sagt Kreissprecherin Ursula Erkens auf Nachfrage. Das sei bei der ersten Analyse der Infektionszahlen am Wochenende herausgekommen. In der Statistik tauchen aktuell (4. Januar) die ersten Infektionen auf, zu denen es zeitlich im Umfeld der Weihnachtstage gekommen sein muss.

Hier geht es mit allen Corona-Infos aus Menden und Umgebung!

Märkischer Kreis: Für belastbare Aussagen noch zu früh

Für endgültig belastbare Rückschlüsse sei es aber noch zu früh. Erkens geht davon aus, dass man erst in den kommenden Tagen tatsächlich eine Bilanz der Weihnachtstage ziehen könne. „Das ist aktuell noch zu kurzfristig für eine generelle Aussage.“

Infizierte erinnert der Kreis noch einmal daran, dass sich positiv auf Corona getestet Menschen sofort in Quarantäne begeben müssen. Jeder positiv Getestete müsse auch in Eigenregie sofort Kontaktpersonen informieren und diese auffordern, sich selbst testen zu lassen. Hintergrund: Deshalb blieben Partys auch an Silvester verboten.

Treffen in größeren Gruppen waren bedingt erlaubt

An den Weihnachtsfeiertagen vom 24. bis zum 26. Dezember durften sich Menschen legal in Gruppen mit dem eigenen Haushalt plus vier Personen treffen. Die Personen durften aus verschiedenen Haushalten kommen, mussten aber zum engsten Familienkreis zählen. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren wurden nicht mitgezählt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!