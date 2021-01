Corona in Menden: Inzidenz jetzt bei 160,4

Märkischer Kreis In Menden sind derzeit 105 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Kreisweit sind es 922. Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut RKI bei 160,4

Derzeit sind in Menden 105 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Märkische Kreis vermeldet somit sieben Neuinfektionen in der Hönnestadt. Zudem befinden sich 137 Mendener in Quarantäne, 852 gelten als gesund. 25 Mendener sind bereits an den Folgen einer Corona-Infektionen verstorben.

Im gesamten Kreis sind aktuell 922 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 1162 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut 160,4. Seit Dienstag sind beim Kreisgesundheitsamt 123 neue positive Coronanachweise eingegangen.

Die Gesundheitsdienste planen für Mittwoch, 13. Januar, 30 Coronatestungen, davon zehn an der Teststation in Lüdenscheid, acht an der Teststation in Iserlohn und zwölf mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 135 Covid-19 Patienten behandelt, davon 30 intensivmedizinisch. 19 Menschen werden beatmet. Laut der Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar 8888 Einwohner mit dem Virus infiziert. 7810 Personen haben Corona bereits überwunden. 156 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung verstorben.

27 Balver in Quarantäne

In Balve haben sich vier weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Infizierten beläuft sich derzeit auf 15. Insgesamt befinden sich 27 Balver in Quarantäne. 141 Personen gelten als gesund. Ein Balver ist bislang an den Folgen von Covid-19 verstorben. Im gesamten Kreis sind 922 Menschen mit Corona infiziert. Insgesamt konnten in den vergangenen 24 Stunden 30 ehemals Infizierte die Quarantäne verlassen. Sie gelten als nicht mehr ansteckend. Die kreisweit 123 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt: Altena (+3), Balve (+4), Halver (+2), Hemer (+11), Herscheid (+2), Iserlohn (+34), Kierspe (+6), Lüdenscheid (+22), Meinerzhagen (+5), Menden (+7), Neuenrade (+3), Plettenberg (+9), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+12).