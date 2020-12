Corona in Mendener Altenheim: Besuchsverbot über Weihnachten

Menden In einem Mendener Seniorenheim ist Corona ausgebrochen. Mehrere Bewohner sind infiziert. Über Weihnachten gilt striktes Besuchsverbot.

In der Mendener Seniorenresidenz sind mehrere Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigt Heimleiterin Yasmin Bonhardt. "Aufgrund des Infektionsgeschehens gibt es bei uns im Moment und über Weihnachten bis zum 28. Dezember ein Besuchsverbot", sagt sie. Dennoch versuche man, den Bewohnern ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten.

Seit dem 17. Dezember herrscht das Besuchsverbot in der Pflegeeinrichtung. Mehrere Senioren sind demnach an Covid-19 erkrankt. Die genaue Zahl der Infizierten könne Bonhardt aufgrund der Schweigepflicht nicht nennen. Allerdings gibt es auch eine positive Nachricht: "Der Verlauf der Krankheit ist bisher sehr mild, die Bewohner zeigen kaum Symptome", berichtet Bonhardt und wirkt erleichtert. Man befinde sich derzeit in einer Art Erholungsphase. Die zehntätige Quarantäne, die auch das behördliche Besuchsverbot umfasst, gilt noch bis zum 27. Dezember. Am kommenden Montag, 28. Dezember, werden dann erneut Tests in der Seniorenresidenz durchgeführt. Sollten diese negativ ausfallen, dürfen die Bewohner auch wieder Besuch empfangen.

Viel Verständnis von Angehörigen vorhanden

Dass das Coronavirus kurz vor Weihnachten in der Einrichtung ausbricht, ist nicht nur bitter für die Bewohner. Auch die Angehörigen haben keinerlei Möglichkeit, Besuche zu tätigen, geschweige denn ihre Liebsten nach Hause zu holen. "Da ist aber wirklich sehr viel Verständnis bei den Angehörigen vorhanden", sagt die Heimleiterin. Noch dazu stehe man mit den Angehörigen in sehr engem Kontakt.

Innerhalb des Hauses versucht man nun, dennoch für etwas weihnachtliche Stimmung zu sorgen. "Ich habe noch kleine Weihnachtsbäume für jeden besorgt", erzählt Yasmin Bonhardt. Diese werden am Heiligen Abend zusammen mit den individuellen Geschenken an die Bewohner verteilt. Dann gibt es ganz traditionell ein Weihnachtsessen - am 24. Dezember steht das klassisch deutsche Menü mit Kartoffelsalat und Bockwürstchen auf der Speisekarte. An den beiden Weihnachtsfeiertagen wird es dann mit Ente und Hirschragout ein wenig festlicher. Die Heimleiterin ist zuversichtlich, dass das Pflegeheim ab dem 28. Dezember wieder für Angehörige zugänglich ist und ist derzeit "einfach nur froh" darüber, dass es den infizierten Bewohnern den Umständen entsprechend gut geht.

