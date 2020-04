Corona: Je nach Quelle andere Zahlen für Menden und Kreis

Menden Wie viele Corona-Fälle gibt es derzeit in Menden und im Märkischen Kreis? Je nach Quelle unterscheiden sich die Zahlen. Wir haben nachgefragt.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Menden und im Märkischen Kreis steigt nach Angaben des Gesundheitsamtes zwar, aber moderater als man vermuten könnte. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben beim Märkischen Kreis nachgefragt.

Die Zahlen des Märkischen Kreises unterscheiden sich etwa von denen des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums. „Wir veröffentlichen die Zahl der aktuell Infizierten und nicht alle jemals getesteten Corona-Fälle“, erläutert Kreissprecherin Ursula Erkens. Dieses Vorgehen habe der Krisenstab des Märkischen Kreises beschlossen.

14-tägige Quarantäne-Zeit

Hintergrund sei, dass die einst Infizierten, aber nun Gesundeten für das Kreis-Gesundheitsamt unwichtig seien. „Nur die, die infiziert und aktuell noch krank beziehungsweise in der 14-tägigen Quarantäne-Zeit sind, sind für uns relevant.“ Denn nur die bedeuten auch Arbeitsaufwand für das Gesundheitsamt.

Am Ende der Quarantänezeit werden die Infizierten erneut getestet. Ist der Test dann negativ, rutschen diese Patienten in der Statistik des Märkischen Kreises zu den Gesundeten. „Uns ist wichtig, dass wir dadurch zeigen, dass es auch wieder Gesundete gibt“, erklärt Ursula Erkens.

Es kann zu Abweichungen kommen

Facebook-User wunderten sich ebenfalls – je nach Quelle ­- über unterschiedliche Zahlenangaben für Menden und den Märkischen Kreis. Zumal andere – wie etwa der Kreis Unna – die gleiche Zählweise wie das Land verwenden. Deshalb wies der Märkische Kreis in einem Facebook-Posting kürzlich ausdrücklich auf dieses Vorgehen hin: „Wir rechnen bei unserer Zählung die wieder Gesunden NICHT mit ein. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zählt diese mit. Daher kann es zu Abweichungen kommen.“

Unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Zahlen

Andere offizielle Stellen wie etwa das Robert-Koch-Institut und das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium geben die Zahl aller jemals positiv auf Corona getesteten Menschen an – die auch die bereits wieder Gesunden enthält. Die Johns-Hopkins-Universität gibt ebenfalls die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle und die Zahl der Toten sowie darüber hinaus die Zahl der wieder Genesenen an. Die Zahlen könne je nach Quelle voneinander abweichen, was nicht nur mit der unterschiedlichen Zählweise zusammenhängen kann, sondern auch mit den unterschiedlichen Zeiten der Übermittlung der aktuellen Zahlen.

