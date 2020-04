Corona-Krise: Fotografin Frauke Brenne hat Geistesblitz

Frauke Brenne steckt voller Tatendrang. Alles, was sich vor der Corona-Pandemie an Aufträgen angestaut hatte, ist abgearbeitet. Ihr Fotostudio ist, wie viele andere Geschäfte in Menden, geschlossen. Aber statt sich nun auf Bilder aus der Natur zu beschränken, hat sich die Fotografin etwas anderes überlegt: Sie unterstützt Mendener Unternehmen, bei denen sie einen Blick durch das Schaufenster wagt. Und auch die heimischen Gärten sind nicht mehr ganz so sicher vor dem Zaungast Frauke Brenne.

Menden Die Fotografin, das Angebot, das Studio Frauke Brenne setzt auf ein breites Angebot. Sie bietet Por-trätfotos, für Pässe und Bewerbungen, aber auch fürs Familienalbum. Besondere Anlässe – von der Hochzeit über Taufe zu Kommunion und Konfirmation – setzt die Fotografin ebenfalls in Szene. Außerdem arbeitet sie mit Geschäftskunden. Agenturen, Immobilienmakler und Architekten gehören zu ihren Kunden. Die Fotos von der Aktion können auf der Facebookseite „Brennweite“ oder auf Instagram unter den Hashtags #überdenzaungeschaut und #durchdietürgeschaut begutachtet werden. Fotostudio von Frauke Brenne: Unnaer Straße 41, Menden.

Denn wer möchte, kann sich von der Frau mit der Kamera ablichten lassen – ohne dabei gegen das Kontaktverbot zu verstoßen. „Ich möchte jedem, der sich meldet, eine positive Erinnerung an eine komische und gar nicht so einfache Zeit schenken“, sagt Frauke Brenne.

Die Mendenerin ist leidenschaftliche Fotografin – und hat sich mit ihrer Leidenschaft auch selbstständig gemacht. Da aber Aufträge derzeit eher Mangelware sind, ist Brenne selbst aktiv und vor allem kreativ geworden.

Blick über den Gartenzaun Foto: Frauke Brenne

Wer sich bei ihr meldet, den besucht sie. Mit der Kamera in der Hand fertigt Brenne Bilder an, die die aktuelle Situation vieler Mendener darstellen soll. Als Produkt kommt dabei immer etwas Unterschiedliches heraus – etwa bei einer Familie, die Brenne vom Zaun aus bei der Gartenarbeit ablichtete. Als die Tochter auf dem Liegestuhl mit der Gießkanne getränkt wird, hält die Fotografin drauf – und sichert der Familie so einen schönen Schnappschuss in einer schwierigen Zeit.

20 Haushalte bereits fotografiert

20 Haushalte hat sie bereits fotografiert, 15 weitere Anfragen liegen bereits vor. Eine besondere Anfrage bekam Brenne von einem ehemaligen Kunden aus Holzwickede. Die Familie des Kunden besuchte die Mutter vor dem Altenheim St. Vincenz in der Innenstadt, getrennt durch den Zaun.

Frauke Brenne hielt den außergewöhnlichen Besuch der Familie mit ihrer Kamera fest. Die entstandenen Fotos werden in der Zukunft Zeugnisse dieser außergewöhnlichen Zeit sein.

Unterstützung für Geschäfte

Doch mit ihren Bildern möchte Frauke Brenne vielmehr als lediglich Unterhaltung. Denn neben der Aktion „Über den Zaun geschaut“ läuft noch eine weitere Idee parallel. „Durch die Tür geschaut“ nennt die 51-Jährige die Aktion, bei der Brenne lokale Geschäfte und deren aktuelle Verkaufssituation darstellt. „Meine Idee war es, allen Geschäften, die mitmachen wollen, eine tolle Plattform zu bieten und uns gegenseitig zu unterstützen“, sagt die Fotografin.

Alexa Hasecker von Café Kult, Foto: Frauke Brenne

Sie sammelt Eindrücke bei den Geschäften und zeigt, mit welchen kreativen Lösungen die Händler versuchen, mit der aktuellen Situation so gut es geht umzugehen. Die Aktion ist gut angelaufen, täglich melden sich bei der Fotografin neue Kunden. Zahlen müssen die für die Fotos aber nichts. „Das Angebot ist kostenlos“, sagt Frauke Brenne.

Mehr als fünf bis zehn Minuten brauche es meistens nicht, die entstandenen Bilder werden auf den Seiten ihres Unternehmens „Brennweite“ in den sozialen Medien geteilt – so kann jeder, der mitmacht, die Bilder auch gleich verwenden.

Frauke Brenne selbst nutzt die Aktion als kleine Werbemaßnahme: „Den Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht meine Art.“