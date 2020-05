Corona-Krise: Mendener Hebamme gibt jetzt Onlinekurse

Vier Pärchen sitzen in ihren Wohnzimmern vor den Laptops ganz nah beieinander. Es ist kurz vor 22 Uhr. Knapp zwei Stunden Baby-Talk liegen hinter ihnen, jetzt wird entspannt. Auf den Bildschirmen sehen sie Hebamme Kirsten Drepper. Leise spielt sie Musik ab und redet beruhigend auf die Schwangeren ein. "Versucht jetzt tief ein- und auszuatmen. Versucht in die Hände eures Partners zu atmen", sagt Kirsten Drepper. Große Männerhände liegen auf den unteren Rücken und den runden Bäuchen. "Eure Babys fangen jetzt vielleicht an sich zu bewegen. Sie spüren, dass sie eure volle Aufmerksamkeit bekommen", sagt Kirsten Drepper und lächelt in die Kamera. Drepper leitet einen Geburtsvorbereitungskurs der etwas anderen Art - in den eigenen vier Wänden, per Video-Schalte.

Die Corona-Pandemie wirbelt das Leben und Arbeiten ziemlich durcheinander. Schwangere sind verunsichert. Arztbesuche laufen anders ab, der Kontakt zu Familie und Freunden fehlt und auch Bahnen im Schwimmbad zu drehen, kommt gerade nicht infrage. Doch nicht nur Schwangere, Frauenärzte und Geburtskliniken müssen sich auf die neue Situation einstellen. Auch Hebammen wie Kirsten Drepper gehen während der Krise neue Wege. Sie bietet seit rund zwei Wochen Online-Geburtsvorbereitung an und plant ihr Angebot auf diesem Weg auszuweiten. Berufsverband und Krankenkassen hätten eine Sonderregelung getroffen, die die Abrechnung dieser Kurse nun möglich mache.

Umstellung auf Online-Angebot

"Ich habe erst ziemlich mit mir gehadert", sagt die 32-Jährige, die selbst Zwillinge hat. Eigentlich sei sie nicht der Typ für Onlinekurse. Mit der Technik kenne sie sich nicht so gut aus, der persönliche Kontakt ist ihr sehr wichtig. Dennoch hat sie sich dazu entschieden, Kurse per Live-Konferenz anzubieten. "Zum einen, weil es mir für die Frauen leid tut", sagt sie. Gerade bei der ersten Schwangerschaft seien Kurse und der Austausch mit anderen für die Schwangeren sehr wichtig. "Aber natürlich mache ich es auch, weil mir sonst ein großer finanzieller Posten fehlt."

Vier Paare machen mit und wagen das Experiment: Denn für alle Teilnehmer ist es das erste Mal, niemand wusste, worauf genau er sich einlässt. "Ich hatte Angst, dass ich den Alleinunterhalter spiele", gibt Kirsten Drepper zu. Doch ihre Befürchtungen waren unbegründet. Trotz der Distanz seien die Paare schnell miteinander ins Gespräch gekommen und würden sich gut verstehen. Für die Hebamme, die vor allem beim ersten Termin mit ihrem Internet zu kämpfen hatte, eine Erleichterung. Sie berät die Paare, tauscht sich mit ihnen aus und zeigt parallel eine Präsentation. Dazu nutzt sie ein spezielles Programm, sodass sich auch die Teilnehmer untereinander sehen und hören könne. Sie investiert viel Zeit, um sich "reinzuwuseln", sagt sie. Das positive Feedback ermutigt sie, weiterzumachen und sich stetig zu verbessern.

Einnahmen brechen weg

Dennoch ist die Online-Variante nicht für alle etwas. Drei Paare sind abgesprungen, als der Kurs aufgrund der Krise umstrukturiert werden musste. Bei der Rückbildung ist es noch dramatischer: Mehr als die Hälfte der Teilnehmer sei abgesprungen, der Kurs musste abgesagt werden. Aber Kirsten Drepper ist den Frauen nicht böse. Sie versteht die Zurückhaltung. Nicht jede Teilnehmerin hätte die technischen Möglichkeiten oder Zuhause genug Platz und Ruhe.

Eigentlich sollten die Kurse im Physio Zentrum Menden stattfinden. Kirsten Drepper macht ihren Job überwiegend auf freiberuflicher Basis und arbeitet mit der Elternschule zusammen.

Kosten für Schutzmaterial selbst tragen

Dadurch, dass auch abseits der Kurse der Kontakt zu ihren Schützlingen aktuell auf ein Mindestmaß reduziert ist, brechen der Hebamme Einnahmen weg. Waren es vor Corona etwa zwölf Hausbesuche pro Woche, so macht Kirsten Drepper aktuell nur noch vier bis sechs. Keine einfache Situation.

Außerdem hat sie einen erhöhten Bedarf an Schutzmaterial wie Handschuhe, Masken oder Desinfektionsmittel. "Es gibt keine Kostenübernahme", erklärt sie. Alles was sie zum Schutz der Frauen, Babys und natürlich sich selbst anschafft, zahlt sie. Ihr Glück: Seit November arbeitet sie mit einer Viertelstelle im Herdecker Krankenhaus und hilft dabei, dass Babys das Licht der Welt erblicken. Über die Klinik konnte sie Material ordern, ein Vorteil, den nicht viele Hebammen genießen.

Bald auch Rückbildung online

Für die Zukunft wünscht sie sich, dass sich die Lage entspannt und wieder mehr persönliche Kontakte möglich sind. Ruhe, Entspannung und Sicherheit: Das möchte Kirsten Drepper ihren Schützlingen vermitteln.

Ab Juni wird sie darüber hinaus einen zweiten Versuch wagen und wieder einen Rückbildungskurs online anbieten. Wer Interesse hat, kann sich über die Elternschule des Physio Zentrums Menden anmelden.

>>> Zweittext: Fernab der Onlinekurse: Wie läuft die Arbeit sonst ab?

Wie ist die Situation in der Klinik?

Mittlerweile habe sich der Ablauf ein wenig eingependelt, sagt Hebamme Kirsten Drepper. In Herdecke ist sie auf der Geburtsstation aktiv. "Erst war die Unsicherheit sehr groß." Jetzt sei klar: Schwangere dürfen eine Person mitbringen zur Geburt, auch die Familienzimmer gebe es weiterhin. Zudem ist Schutzkleidung für alle verfügbar, Laufwege und Wartebereiche wurden angepasst. "Die Berufsverbände setzen sich dafür ein, dass es einheitlich geregelt wird", sagt Drepper.

Während der Geburt tragen Frau, Partner und das Team Mundschutz. Wenn es in die finale Phase geht und Flüssigkeiten spritzen könnten, steigt das Personal auf Visiere um. Spezielle Masken und Kittel tragen sie nur, wenn eine Schwangere positiv auf Covid-19 getestet wurde. "Den Fall hatten wir noch nicht." Ansonsten bleibe die Geburtsbegleitung gleich. "Das finde ich tröstlich", sagt Drepper. Es gelte, möglichst viele Emotionen über die Augen zu transportieren, wenn man eine Maske trage.

Wie laufen während der Krise Hausbesuche ab?

Generell versucht die Hebamme so viel wie möglich telefonisch oder per Video zu klären. Aber besonders nach der Geburt sind Hausbesuche wichtig, zumal einige Frauen aktuell aufgrund der Bestimmungen die Kliniken eher verlassen würden. "Für die frühe Wochenbett-Betreuung muss ich hin", sagt Kirsten Drepper. Wie geht es der Frau? Wie dem Baby? Heilen die Wunden gut? Wie sieht der Bauchnabel des Kindes aus? Klappt das Stillen? Wie viel wiegt das Baby? Wenn Kirsten Drepper zu Besuch ist, dann hilft sie den frischgebackenen Mamas so gut sie kann. Auch jetzt während der Krise. 30 bis 60 Minuten nimmt sie sich dafür Zeit. "Vieles ist ähnlich. Man braucht Zeit und will auch den eigenen Ansprüchen gerecht werden", sagt sie.

Dennoch: "Wir sind angehalten, die Termine kurz zu halten." Mit Mundschutz und Handschuhen geht es in die Wohnungen. Alle Frauen haben eine To-Do-Liste erhalten: vorher Lüften, kein Besuch, keine Geschwister, eigener Kugelschreiber. Sicherheit geht vor. Statt einer großen Tasche hat die 32-Jährige nur das Nötigste dabei. Für jedes Baby gibt es ein eigenes Wiege-Tuch. Und das klappt. "Anfangs habe ich mich komisch gefühlt mit dem Mundschutz. Das ist eine ungewöhnliche Distanz." Doch auch das habe sich mittlerweile eingependelt.