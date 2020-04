Corona: Landrat Makiolla spricht von „entscheidenden Tagen“

„Jetzt kommen die entscheidenden Tage!“ Mit dem Appell, auch über die sonnigen Ostertage möglichst zu Hause zu bleiben, um der Corona-Ansteckungsgefahr am sichersten zu begegnen, hat sich Landrat Michael Makiolla am Mittwoch vor der Presse an die Bevölkerung im Kreis UN gewandt. Nur wenn die Kurve der Neuerkrankungen abflache, könne über Lockerungen der Einschränkungen gesprochen werde. Doch auch dann werde es nach Makiollas Einschätzung einzuhaltende Verhaltensregeln „mindestens bis in den Mai hinein“ geben. „Ein Exit-Szenario ist ein ganz schwieriges Geschäft. Ich bin froh, das nicht entscheiden zu müssen.“

Über Ostern werde bei Verstößen kreisweit einheitlich vorgegangen: Nach erster freundlicher Ermahnung durch Polizei oder Ordnungsbehörde werde es bei weiteren Zuwiderhandlungen rigoros Bußgelder und Strafanzeigen geben, kündigte der Landrat an.

Sechster Todesfall im Schmallenbachhaus: 83-jährige Bewohnerin verstorben

Unterdessen muss das Schmallenbachhaus den sechsten Todesfall vermelden: Am Dienstag ist eine 83-jährige Bewohnerin verstorben, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert war. Josef Merfels, Chef des Fachbereichs Gesundheit und Verbraucherschutz beim Kreis, korrigierte zudem eine Angabe aus dem Schmallenbachhaus vom Dienstagabend: Es habe im „Haus Hubertia“ in der Innenstadt doch einen positiven Corona-Abstrich gegeben – bei mehr als 80 ohne Befund. Da die Tests aber allesamt schon vor fast einer Woche genommen wurden, kann dies auch bedeuten, dass inzwischen neuerliche Ansteckungen erfolgt sind. Genau diese Unsicherheit hatte Heinz Fleck, Geschäftsführer der Schmallenbachhäuser, zuletzt vehement kritisiert. Allerdings seien auch die Labors überlastet.

Das Schmallenbachhaus werden wir weiterhin im Auge behalten“, versprach Merfels, „das ist für unsere Verhältnisse ein Hotspot.“ Wie berichtet, hat das Altenheim inzwischen über die Kassenärztlichen Vereinigung (KV) einen festen Arzt zugeteilt bekommen. Das bestätigte auf Anfrage am Mittwoch die Dortmunder KV-Pressesprecherin Vanessa Pudlo. Sie erklärte zudem, dass in Unna und Lünen ab sofort Behandlungszentren der KV anstelle der Abstrichstellen des Kreises Unna eingerichtet würden.

Menden Soll ich mich testen lassen? App antwortet Wer sollte sich auf das Virus testen lassen und wer nicht? Eine schnelle Entscheidungshilfe im Fragebogen-Format hat jetzt die Berliner Charité mit der „CovApp“ zur Entlastung der Gesundheitsämter, Kliniken und Anlaufstellen veröffentlicht. Der Kreis Unna konnte die App übernehmen und hat sie jetzt freigeschaltet. Gestellt werden Fragen zur persönlichen Lebenssituation, zu Gesundheitszustand und möglichen Symptomen. Am Ende erhält jeder Nutzer eine Handlungsempfehlung und Kontakte. Der Fragebogen wurde kostenfrei zur Einbindung auf der eigenen Webseite bereitgestellt. Der Kreis ergänzte ihn um lokal-spezifische Kontaktdaten. Daten werden nicht übertragen, sondern nur lokal auf dem Endgerät gespeichert. covapp.kreis-unna.de

Denn auch wenn das Kreisgesundheitsamt zuletzt unterstützend 2500 Corona-Tests durchführt habe, darunter auch die im Schmallenbachhaus, sei man dafür grundsätzlich nicht zuständig, stellte Makiolla klar. So werde man die Durchführung ab sofort an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) abgeben. Der Kreis schalte parallel zur Schließung der Abstrich-Stellen am Donnerstag die zur Vereinbarung eines Testtermins geschaltete Hotline ab. Die Teams blieben aber in Bereitschaft, um punktuell erneut zu helfen, wo es nötig wird.

Teure Abstriche: Kreis Unna zahlte für Tests bislang 225.000 Euro

Die Abstrichstellen des Kreises laufen erst am Donnerstag ganz aus, weil es noch Termine gebe, sagte Merfels. Die Gesamtkosten der Testnahmen für den UN-Kreis beziffert der Landrat mit 225.000 Euro. Und: Josef Merfels erläuterte, dass die Trefferquote der Tests nur bei 70 Prozent liege. Bei fast einem Drittel könnten Menschen mit negativen Tests folglich doch positiv sein – und umgekehrt.

Das liege vor allem an der jeweiligen Viruslast des Patienten: Wer schon länger infiziert ist, könne einen negativen Rachen-Abstrich erhalten, während das Virus bereits in die Lunge gewandert sei. Merfels: „Leider erleben wir das häufig so.“ Zudem komme es auf die Qualität des verwendeten Materials an. Bei der großen Testung in den drei Schmallenbachhäusern habe man in der letzten Woche 150 Nachtestungen vornehmen müssen, weil das Land den eingesetzten Notdiensten die falschen Abstrichröhrchen geschickt habe (Text unten).

Josef Merfels räumte auch ein, dass es immer noch große Probleme bei der Versorgung mit Schutzkleidung gebe – wie im ganzen Bundesgebiet. Dagegen sei die Zahl der Intensiv- und Beatmungsplätze in den Krankenhäusern des Kreises aus seiner Sicht derzeit ausreichend.

Zwischenbilanz: Landrat nennt bedrückende Zahlen

Makiolla nannte für den Kreis dann aktuelle Zahlen zur Corona-Krise. Die bedrückendste: Neun nachweislich infizierte Menschen sind inzwischen verstorben, davon sechs aus dem Schmallenbachhaus. Seit 1. März haben sich kreisweit 406 Menschen infiziert, aktuell sind es noch 250. Davon liegen 35 in Krankenhäusern, 147 sind wieder genesen. Derzeit werden pro Woche 400 neue Tests genommen. Und: Mehr als 2000 Menschen leben in Quarantäne, häuslich oder in Einrichtungen.