Corona: Leere Sitze und leere Kasse im Mendener Kino

Keine raschelnden Popcorn-Tüten, keine knackenden Nachos mit Käse-Dip: Während allerorts die Autokinos wie Pilze aus dem Boden schießen, bleiben die Leinwände der klassischen Kinos noch dunkel. Sie profitieren noch nicht von den Lockerungen der Corona-Vorschriften, sie bleiben weiterhin geschlossen. Wahrscheinlich wird das noch bis zum 30. Mai andauern. Doch wie lange kann das kleine Kinocenter an der Twiete in Menden ohne Einnahmen noch durchhalten? Leere Säle kosten Geld, bringen aber keines ein. Wir haben nachgefragt.

„Leider ist derzeit kein Programm vorhanden“, ist auf der Internetseite des Palast-Theaters Menden zu lesen. „Niemand weiß, wann wir wieder aufmachen. Die Filmverleiher haben alle Produktionen aus April und Mai verschoben“, sagt Sebastian Boos (30). 2011 hat er im Alter von 21 Jahren das Kinocenter Schwelm als Theaterleiter übernommen, in diesem Jahr folgte dann die Gesamtleitung von FTB Lumberg-Boos. Das Unternehmen betreibt auch das Palast-Theater in Menden und das Corso-Kino Radevormwald.

Zeit für Renovierungen

„Unsere Einnahmen sind gleich Null“, bringt er es auf den Punkt. Es sei nicht die erste Krise, die seine Mutter in den vergangenen 40 Jahren durchstehen musste, erzählt Boos. „Sie hat die Kinokette allein aufgebaut, ohne Mann und mit Kind. Sie stand teilweise vor dem Bankrott.“

Doch hat sie ihre Lehren daraus gezogen, die ihrem Sohn heute Sicherheit geben: „Wenn man das einmal erlebt hat, will man das nie wieder und bildet deshalb Rücklagen. Ich habe gelernt, die gesparte Mark lieber in die Tasche zu stecken anstatt sie auszugeben“, befolgt er Mutters Rat.

Das ermöglicht es ihm, sogar jetzt in seine Kinos zu investieren und dort zu renovieren. „Ich kann nicht nur zuhause herumsitzen, ich muss was tun.“ In Radevormwald wurde bereits auf kostengünstige LED-Lichter im Eingangsbereich umgestellt und die Toiletten wurden erneuert. Auch in Schwelm will er renovieren, sobald die Reichenberger Stiftung, zu der das Kinocenter gehört, zustimmt. Das Mendener Kino hat drei Säle mit jeweils 210, 108 und 56 Sitzen.

Bisher noch niemand entlassen

Trotzdem: „Wenn sich das noch ein halbes Jahr lang zieht, werden die Kosten immens sein“, sagt Sebastian Boos. Die Ausgaben hält er so gering wie möglich. In allen drei Kinos sind die Projektoren abgeschaltet, die Server aber müssen an bleiben.

Mitarbeiter habe er bisher keine entlassen. Sie arbeiten auf 450-Euro-Basis, das heißt, sie haben keinen Anspruch auf Kurzarbeit und verdienen aktuell nichts. Der Verkauf von Online-Gutscheinen während der Krise ist für Sebastian Boos und seine Mutter keine Option: „Unsere Kunden müssten dabei sieben bis 15 Prozent an die Dienstleistungsfirma unseres Ticketsystems leisten und das möchten wir nicht“, erklärt Sebastian Boos.