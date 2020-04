Corona: Märkischer Kreis sieht „zunehmend kritische“ Lage

Menden/Lüdenscheid. Der Märkische Kreis schlägt Alarm: Behörden und Gesundheitssystem seien wegen Corona am Limit. Ein interner Lagebericht offenbart Dramatisches.

Der Krisenstab des Märkischen Kreises schlägt in einem internen Lagebericht wegen der Ausbreitung des Coronavirus Alarm. Während das Land gerade die Schutzmaßnahmen lockert, erwägt der Kreis sogar die Einrichtung einer zentralen Leichenhalle. Es sei von einer deutlichen Verschärfung der Situation auszugehen, heißt es in dem Papier vom Samstag (25. April). Die Behörden und das Gesundheitssystem seien am Limit. Die Situation im Gesundheitssystem sei „zunehmend kritischer“.

In dem Papier, das der Redaktion vorliegt, stellt Stabsstellenleiterin Jutta Heedfeld fest: „Die Durchhaltefähigkeit der Behörden wird kritisch gesehen. Die Gesundheitsverwaltung arbeitet am Limit.“ Der Märkische Kreis erwarte trotz der aktuell deutlich rückläufigen Infiziertenzahlen einen „weiteren Anstieg von positiv getesteten Personen“. Gleichzeitig werde „die Situation der niedergelassenen Ärzte, vor allem in Bezug auf Schutzausrüstung kritischer“. Der Kreis geht davon aus, dass Arztpraxen schließen müssen.

Problematischer Engpass bei Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel

Auch bei ambulanten Pflegediensten sei die Lage ähnlich angespannt. „Ein Ausfall würde eine erhebliche Zunahme an Patienten in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern bedeuten.“ Auch Material sei im Märkischen Kreis kaum noch vorhanden: „Der Engpass von Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel wird zunehmend problematischer“, stellt Heedfeld fest.

In den nächsten Tagen wolle der Kreis „in geringem Umfang“ weiteres Schutzmaterial prioritär an Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und Pflegeeinrichtungen ausliefern. „Es werden vorzugsweise solche Einrichtungen bedient, die einen Umgang mit bestätigten Corona-Fällen vorweisen.“

Märkischer Kreis plant zentrale Sammelstelle für Leichen

Im Fall einer Verschärfung will der Kreis das geschlossene Marienhospital in Letmathe reaktivieren. Auch „die Inanspruchnahme“ von „Ersatzinfrastruktur wie Turnhallen, Hotels oder Schulen“ komme in Betracht. Der Märkische Kreis erwägt auch die Einrichtung einer zentralen Leichenhalle: „Bei einer signifikant höheren Zahl von Todesopfern soll soweit notwendig die Einrichtung einer Opfersammelstelle geplant werden.“

In Menden ist die Infiziertenzahl wieder leicht gestiegen auf aktuell noch 41 Infizierte. Dem stehen 47 Gesunde gegenüber. Acht Menschen sind verstorben.

Wie der Kreis trotz gegenteiliger Einschätzungen vom Land zu den Aussagen kommt, bleibt offen. Der Krisenstab war auf Nachfrage der Redaktion bislang nicht erreichbar. Auf lokaler Ebene hatten die Behörden zwar von dramatischen Lagen in einzelnen Einrichtungen wie dem Jochen-Klepper-Haus in Menden (mit mehreren Todesfällen) gesprochen. Insgesamt sei die Situation aber noch nicht so schlimm wie erwartet, obwohl es sich um eine absolute Ausnahmesituation handele. Aus dem Mendener Rathaus war von einer Situation zwischen „Ruhe vor dem Sturm und beginnendem Sturm“ zu hören.

Eine ähnliche Einschätzung wie der Kreis hatte Charité-Virologe Christian Drosten in einem ORF-Interview abgegeben. Er erwarte steigende Fallzahlen, womöglich im Zusammenhang mit dem Osterwochenende und einer abnehmenden Kontaktsperren-Disziplin.

Der Krisenstab des Märkischen Kreises will das nächste Mal am Montag, 27. April, tagen.

