Corona: Mann (57) verstorben - Menden beklagt 22. Todesopfer

Menden/Balve/Kreis Im Zusammenhang mit Covid-19 ist ein Mann (57) aus Menden im Krankenhaus verstorben. Menden beklagt im Kreis die meisten Todesopfer.

Der Märkische Kreis beklagt seit Sonntag drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Unter den Verstorbenen ist auch 57-jähriger Mann aus Menden, der sich zuletzt in stationärer Behandlung befand, ebenso wie die beiden weiteren Verstorbenen – ein 67-jährige Frau aus Werdohl und eine 92-jährige Frau aus Hemer.

Menden belegt im Märkischen Kreis mit jetzt 22 Todesfällen einen traurigen Spitzenplatz. Iserlohn verzeichnet 21 Todesopfer in Zusammenhang mit Covid 19, Werdohl 15. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit Beginn der Pandemie 111 Verstorbene.

106 Männer und Frauen aus Quarantäne entlassen

Seit Sonntag verzeichnet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 22 neue positive Coronanachweise, davon fünf aus Menden und einer aus Balve. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 135,5. Aktuell sind im Märkischen Kreis laut Gesundheitsamt 1135 Personen infiziert, zuletzt konnten 106 Männer und Frauen als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 302 Coronatestungen, davon 97 an der Teststation in Lüdenscheid, 58 an der Teststation in Iserlohn sowie 147 mobil.

28 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

Derzeit werden 138 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 28 intensivmedizinisch. 24 Personen müssen beatmet werden.

Die Zahlen für Menden und Balve:

Menden: 156 Infizierte, 675 Gesundete, 223 Kontaktpersonen und 22 Tote

Balve: 25 Infizierte, 112 Gesundete und 44 Kontaktpersonen und 1 Toter

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung