Corona in Menden Corona: Menden beklagt fünf Todesfälle an einem einzigen Tag

Menden Schreckliche Nachricht: Unmittelbar vor Weihnachten sind fünf Mendenerinnen und Mendener an oder mit Corona verstorben.

Unglaublich traurige Nachrichten für Menden an Weihnachten: Kurz vor Heiligabend hat sich die Zahl der Corona-Toten in Menden auf einen Schlag um fünf auf 21 Menschen erhöht. Drei Männer im Alter von 83, 85 und 90 Jahren verstarben ebenso wie zwei 93 und 98 Jahre alte Frauen. Nähere Angaben zu den Todesfällen macht der Kreis nicht, auch nicht dazu, ob sich die Häufung in Menden auf eine bestimmte Einrichtung bezieht. Insgesamt registrierte das Kreisgesundheitsamt seit Mittwoch sieben Menschen im Märkischen Kreis, die an oder mit einer Covid-19-Infektion verstorben sind. Ein 68 Jahre alter Mann aus Hemer und eine 87-jährige Altenaerin zählen ebensfalls zu den Todesopfern. Auch für den Heiligen Abend wird inzwischen ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Für Menden die höchste Zahl an Todesopfern an einem Tag

Für Menden bedeutet dies die höchste Zahl an Todesopfern an einem einzigen Tag seit Beginn der Pandemie - wobei es auch Todesfälle gibt, die erst später gemeldet werden oder sich im Nachhinein als Corona-Fälle herausstellen.

Menden wieder trauriger Spitzenreiter im Märkischen Kreis

Zugleich ist die Hönnestadt damit auch wieder trauriger Spitzenreiter unter den 15 Städten und Gemeinden im Kreis, was die Todeszahlen angeht, gefolgt von Iserlohn mit 20 Todesopfern. Dass die Sieben-Tage-Inzidenz im MK auf statistisch 207,9 neu infizierte Menschen leicht gesunken ist, ist da wohl nur ein schwacher Trost, zumal Menden und der Kreis damit weiterhin als "extremer Corona-Hotspot" geführt werden.

Bei weiter hoher Inzidenz sind auch Ausgangsbeschränkzungen möglich

Was heißt das? Bliebe die MK-Inzidenzzahl, die auf 100.000 Einwohner hochgerechnet ist, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen über der 200er-Marke, könnten zusätzliche Schutzmaßnahmen erfolgen, zum Beispiel eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Im Kreis Lippe ist diese bereits ergangen, auch über die Silvesternacht. Im Lüdenscheider Kreishaus gab es dazu am Dienstag, dem ersten Tag der Inzidenz über 200, allerdings noch keine konkreten Überlegungen, wie die Anfrage der WP ergab.

13 Mendener und drei Balver jetzt neu infiziert

Insgesamt melden die Gesundheitsdienste des Kreises neben den sieben Todesfällen 110 neu infizierte Menschen, darunter 13 aus Menden und drei aus Balve. Aktuell sind im MK damit 1166 Personen angesteckt, 61 weniger als noch einen Tag zuvor. Mit ihnen stehen 2312 Kontaktpersonen unter häuslichen Quarantäne. 164 Menschen konnten die Quarantäne als geheilt beenden.

134 Patienten jetzt in Krankenhäusern im Kreisgebiet

Derzeit werden im gesamten Kreisgebiet 134 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 24 intensivmedizinisch. 21 Personen müssen beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 7526 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 6253 dieser Patientinnen und Patienten haben die Krankheit bereits überwunden. 108 sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 82 Infizierte, 259 Gesundete, 141 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Balve: 22 Infizierte, 108 Gesundete und 47 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 14 Infizierte, 296 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 97 Infizierte, 503 Gesundete, 214 Kontaktpersonen und 8 Tote

• Herscheid: 8 Infizierte, 49 Gesundete und 12 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 289 Infizierte, 1.489 Gesundete, 539 Kontaktpersonen und 20 Tote

• Kierspe: 34 Infizierte, 327 Gesundete, 52 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 201 Infizierte, 1.006 Gesundete, 389 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Meinerzhagen: 100 Infizierte, 429 Gesundete, 225 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Menden: 158 Infizierte, 653 Gesundete, 277 Kontaktpersonen und 21 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 20 Infizierte, 127 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Neuenrade: 25 Infizierte, 241 Gesundete und 88 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 35 Infizierte, 319 Gesundete, 111 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 42 Infizierte, 108 Gesundete, 51 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Werdohl: 39 Infizierte, 339 Gesundete, 72 Kontaktpersonen und 14 Tote.