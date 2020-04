Corona: Mendener Firma bietet jetzt 140.000 Einmal-Masken

Auch am Tag 3 nach Einführung der Maskenpflicht beim Einkauf, in Bussen oder Arztpraxen fragen immer noch viele Mendener danach, wo Schutzmasken problemlos zu bekommen sind. Einen der wohl größten verkäuflichen Vorräte in der Stadt an einfachen Mund-Nasen-Masken zum Einmalgebrauch bietet nach eigenen Angaben die Firma Otto Steinbrink mit Sitz an der Twiete 29, unmittelbar neben dem Kino „Palast-Theater“: „Wir haben 140.000 Masken bestellt, die am Dienstagmorgen geliefert wurden“, sagt Geschäftsführer Heiko Krause. Der Preis pro Stück liege bei 98 Cent. „Das ist deutlich günstiger als in vielen anderen Abgabestellen.“ Entsprechend hätten sich am ersten Tag lange Schlangen vor dem Geschäft gebildet.

Normalerweise Industrie-Lieferant für alles rund um den Arbeitsschutz

Als Großhändler für Industriebedarf ist Steinbrink üblicherweise Lieferant für große Unternehmen in Sachen Arbeitsschutz. In Menden und Umgebung zählten mit Bega, Obo oder Grohe klangvolle Namen dazu, berichtet Krause. Die Industrie habe bereits einiges abgeschöpft, mit den aktuell eintreffenden Schutzmasken wolle man jetzt auch unmittelbar etwas für die Bevölkerung tun. Die Masken lägen an der Twiete bereit zur Abholung. Ihr Einkaufspreis habe sich mit der Corona-Krise um das Siebenfache erhöht, erklärt Krause. Dennoch hält er Preise jenseits der zwei Euro pro Stück, wie sie mancherorts auch in Menden verlangt werden, für unstatthaft.

Menden Drei Sorten von Schutzmasken Grundsätzlich wird unter drei Schutzmasken-Typen gegen das Coronavirus unterschieden.

Mund-Nasenschutz: Ob wiederverwendbar oder nicht: Es schützt den Träger nur eingeschränkt, dafür das Umfeld. Tragen also alle solche Masken, sollte nichts passieren.

FFP-Masken: Sie schützen den Träger vor Viren und filtern auch feinste Aerosole. Ohne Ausatemventil schützen sie auch die Umgebung. FFP-Masken mit Ventil tun das nicht.

Viele Menschen gingen zudem mit wiederverwertbaren Stoffmasken falsch um, hat Krause beobachtet. So dürfe man keine Maske mehrere Tage hintereinander tragen, „das macht man mit der Unterhose ja auch nicht“, schmunzelt Krause. Und er warnt: „Bei Einmal-Masken gibt es inzwischen zahlreiche Plagiate mit falschen Zeugnissen.“