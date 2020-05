Corona: Mendener Hallenbad und Leitmecke vor Wiederöffnung

Leitmecke und das städtische Hallenbad peilen eine Wiedereröffnung nach der coronabedingten Schließung an. Während die Leitmecke am Pfingstmontag den Anfang macht, müssen sich Frühschwimmer im Hallenbad noch bis kommenden Donnerstag, 4. Juni, gedulden. Für beide Bäder gelten indes strikte Regeln.

Das Hallenbad

Die frohe Kunde für das städtische Hallenbad verkündete Achim Richlik vom Team Schule und Sport der Stadtverwaltung am Donnerstagabend im Sportausschuss: „Das Team Sport hat sich vorbereitet.“ Dabei hat die Stadt die coronabedingte Pause genutzt, um die Revision, die sonst in den Sommermonaten für eine längere Schließung sorgt, vorzuziehen. „Wir können das Hallenbad ohne weitere Einschränkungen das restliche Jahr über betreiben“, so Achim Richlik.

Dass das Hallenbad in der kommenden Woche den Betrieb wieder aufnehmen kann, liegt vor allem an der neuen Coronaschutzverordnung des Landes. Demnach ist das Bahnenschwimmen ab dem 30. Mai wieder erlaubt. Doch ganz ohne Einschränkungen wird die Wiederöffnung nicht ablaufen. So dürfen sich maximal 25 Gäste gleichzeitig im Becken aufhalten. Das Lehrschwimmbecken muss geschlossen bleiben. Die Bahnen 1 und 2 und die Bahnen 3 und 4 sind jeweils kreisförmig angelegt. Bahn 3 steht für eine Einzelperson in gerader Strecke zur Verfügung. Die Konzepte zur Öffnung sind laut Achim Richlik „rein theoretisch“. Ab Donnerstag, 4. Mai, 6 Uhr, wird daher auch die Sportverwaltung vor Ort sein, um die Maßnahmen zu prüfen.

Des Weiteren müssen Öffentlichkeit und Vereine „klar getrennt“ sein. „Die Enge im Lehrschwimmbecken ist nicht zumutbar“, betonte Richlik. Schulen hätten signalisiert, dass sie mindestens bis zu den Sommerferien auf Schulschwimmen verzichten werden. Zudem besteht ein enormer Reinigungsaufwand. Duschen vor dem Schwimmen ist Pflicht, Duschen nach dem Schwimmen ist nicht möglich. „Das, was wir sonst in Einzelschichten erledigen konnten, müssen wir nun in Doppelschichten machen“, so Richlik. Zudem muss jeder Badegast einen Mund-Nasenschutz tragen. Dieser kann in den Duschräumen und im Schwimmbecken abgenommen werden.

Das Bürgerbad

Im Bürgerbad Leitmecke beginnt die Saison am Pfingstmontag, 14 Uhr, nach dem Gottesdienst – allerdings nur für Saisonkarteninhaber und unter strengen Hygienerichtlinien und Regeln. So dürfen sich maximal 100 Gäste im Badebereich aufhalten, maximal 60 dürfen gleichzeitig ins Becken. Dort herrscht ein „strenges Verfahren im Kreisverkehr“, wie der Vorsitzende des Betreibervereins Christian Scholz erklärt. Die Liegewiesen müssen zudem vorerst geschlossen bleiben. „Mit diesem ,kontrollierten’ Start in die Saison wollen wir uns als ehrenamtliches Team an den Umgang mit der neuen Situation herantasten und vor einer weiteren Öffnung erste – hoffentlich positive – Erfahrungen sammeln“, so Scholz weiter. Sofern sich das Konzept bewährt, könne über weitere Öffnungen, etwa der Liegewiese, nachgedacht werden.

