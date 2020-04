Corona: Mendener Kitas blieben für Alleinerziehende dicht

Menden. Alleinerziehende in Menden konnten ihre Kinder am Montag noch nicht in der Kita abgeben. Grund war eine Panne: Unterlagen kamen zu spät.

Weil die Ausführungsbestimmungen des Landes NRW erst am Samstag im Rathaus eintrafen, konnten Alleinerziehende ihre Kinder am Montag in Menden noch nicht in die Kita bringen. Bekanntlich ist mit dem heutigen Montag die Regelung in Kraft, wonach auch Alleinerziehende für den Nachwuchs eine Notbetreuung im Kindergarten in Anspruch nehmen können. In Menden sei die Öffnung für Kinder von Alleinerziehenden am Montag „weitestgehend noch nicht praktiziert“ worden, obwohl es eine Nachfrage gab. Das erfuhr die WP jetzt auf Anfrage im Mendener Rathaus.

Laut Stadt-Pressesprecher Johannes Ehrlich lag das Problem darin, dass die schriftliche und detaillierte Regelung des Landes bis Freitag noch nicht im Rathaus vorlag: „Dieses Infoschreiben kam erst am Samstag, so dass bis zum Freitag keine konkreten Aussagen seitens der Verwaltung getroffen werden konnten.“ Nachfragen von alleinerziehenden Vätern und Müttern habe es aber gegeben – auch was die Betreuung nach dem 4. Mai angeht. Die Stadtverwaltung gehe also davon aus, dass die Zahl der Kinder in der Notbetreuung in den kommenden Tagen steigen wird.

Die Neuregelung weitet den Kreis der anspruchsberechtigten Kita-Kinder deutlich aus. Zu Beginn der Corona-Krise durfte die Notbetreuung ausschließlich für Kinder von Eltern aus der „kritischen Infrastruktur“ in Anspruch genommen werden – also etwa für den Nachwuchs von Polizisten, Feuerwehrleuten oder Pflegekräften, die am Arbeitsplatz unentbehrlich gelten. Das führte in Menden unter anderem dazu, dass im großen Familienzentrum Am Vollmersbusch in Platte Heide am Stichtag kein einziges Kind mehr abgegeben wurde. Seit dem vergangenen Donnerstag ist eine Neuregelung der Berufsgruppen in Kraft getreten, die einen Anspruch auf eine Betreuung haben. Daraus habe sich zum Wochenende hin aber noch keine nennenswerte Veränderung der Notbetreuungszahl ergeben, erklärte Ehrlich.

Täglich bisher etwa 75 Kinder betreut

Durchschnittlich 75 Kinder pro Tag werden derzeit in Kindergärten in Menden betreut. „Die Zahl schwankt täglich, da der Großteil der Eltern die Notbetreuung nur dann in Anspruch nimmt, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt“, erklärte Johannes Ehrlich. Für Kinder gilt keine Maskenpflicht, allerdings sind am Montag im Stadtbild viele Kinder mit Masken zu sehen.