Corona: Mendener Politik wollte noch keine Maskenpflicht

Menden. Von der Landesregierung überholt: Mendener Ratsfraktionen wollten am Mittwoch an die Bürger appellieren, freiwillig Masken zu tragen.

Sie sind derzeit in aller Munde – und ab Montag auch davor: Schutzmasken. Auch schon am Mittwoch waren sie das beherrschende Thema in der Stadt, vor und nach der Entscheidung der Landesregierung, das Tragen der Masken ab Montag in Bussen und beim Einkauf zur Pflicht zu machen. Die Stadt Menden allein wäre diesen Schritt – anders als andere Kommunen – noch nicht gegangen. Das zeigt der Entwurf eines Aufrufs zum Tragen der Masken, den alle fünf Ratsfraktionen am Mittwoch bereits unterschrieben hatten. Der Appell kam nicht zum Tragen, weil die Landesregierung in Düsseldorf den Mendener Parteien mit einer Maskenpflicht zuvorkam.

Ratsfraktionen raten zum Tragen der Maske auch in den Schulen

Im Appell heißt es, die Mendener hätten die Einschränkungen der letzten Wochen akzeptiert und sich vorbildlich an Kontaktsperre und Abstandsregeln gehalten. Trotz der Öffnung weiterer Einzelhandelsgeschäfte und der Wiedereröffnung der Schulen müsse aber allen klar sein, dass eine Entspannung bis zur Normalisierung des öffentlichen Lebens noch nicht gegeben sei. „Um weiterhin seine Mitmenschen zu schützen und selbst vor einer Ansteckung geschützter zu sein, empfehlen wir das Bedecken von Mund und Nase beim Besuch öffentlicher Gebäude (insbesondere von Schulen), beim Einkauf sowie bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel“, heißt es im Entwurf.

Und weiter: „Als Kommune hätten wir die Möglichkeit eine solche Pflicht zu erlassen. Dies möchten wir jedoch momentan nicht, sondern appellieren vielmehr an die Bürgerinnen und Bürger, sich und ihre Mitmenschen durch Tragen eines Atemschutzes, ob zertifiziert oder selbstgenäht oder auch mit einem Schal, beim Aufenthalt im öffentlichen Bereich zu schützen.“

Als mittags die Maskenpflicht in Düsseldorf verkündet wurde, war der Appell überholt. Die Parteien baten nun nur noch um Einhaltung. Und: „Wir gehen davon aus, dass Bund und Land den Bürgern kurzfristig die Erlangung von tatsächlichen Schutzmasken ermöglichen“.

Menden SPD: Stadt soll Masken auch auf Marktstand anbieten Mit der Maskenpflicht in NRW regt die SPD an, dass im Rathaus und auf einem Marktstand der Stadt sogenannte Community-Masken für Bürgerinnen und Bürger zu kaufen sind.

Laut dem Ortsvereins-Vorsitzenden Mirko Kruschinski ist die SPD mit Mendener Unternehmen im Gespräch, die in den nächsten Tagen mehrere tausend Masken liefern könnten. Bei einer kurzfristigen Umsetzung des Antrags werde man entsprechende Kontakte gerne herstellen. Das Vorhaben könne auch durch oder mit der WSG umgesetzt werden. Mirko Kruschinski bittet um eine Dringlichkeitsentscheidung.

Großes Thema sind die Schutzmasken auch an den Schulen. Am heutigen Donnerstag kehren nach fast sechswöchiger Pause die ersten Schülerinnen und Schüler zurück. „GHM – Wir tragen Mundschutz und halten Abstand“, heißt es auf der Internetseite des Gymnasiums an der Hönne, wo angehende Abiturienten erwartet werden, die freiwillig zu den Kursunterrichten kommen. Wer fernbleibt, darf das, muss sich aber abmelden.

Ab Montag nicht mehr „oben ohne“: Auch der Bringhof will Maskierte sehen

An den Walburgisschulen erwartet man die Abiturienten und die Zehntklässler der Realschule. Die Sitzplätze in den Klassen sind gestellt, Ankommende sollen in Warteschleifen organisiert werden, WC-Räume sind nur einzeln zu betreten. Am WBG wird indes nur „dringlich gebeten“, Mundschutz zu tragen.

Keine Bitte, sondern eine klare Ansage gibt es vom Bringhof: Ab Montag ist hier das bisher nur empfohlene Tragen von Mund- und Nasenschutz für Anlieferer Pflicht. Der Bringhof selbst stellt keine Masken zur Verfügung. Anlieferer sollen „ihre Alltagsmaske“, wie es heißt, selber mitbringen.