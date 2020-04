Corona: Mendener Stadtbücherei bietet Abholservice an

Was in manchen Lebensmittelgeschäften bereits gang und gäbe ist, wird nun auch in der städtischen Bücherei Alltag: kontaktloses Abholen und Abgeben von Büchern, CDs, DVDs und Spielen. Ab sofort können Mendener sich online bis zu sieben verschiedene Medien zusammenstellen und dann an einem Fenster am Eingang der Bücherei abholen.

Erster Schritt in Richtung Normalität

Seit über vier Wochen läuft in der Mendener Bücherei praktisch alles über die Onleihe. Die letzten Bücher gingen am 14. März über den Tisch – und das reichlich, wie Büchereileiterin Veronika Czerwinski sagt. Rund 2000 waren es. Wann die Bücherei wieder öffnen kann, ist unklar. Trotzdem wolle man für die Leser da sein – und hat daher nun einen kontaktlosen Abholservice eingerichtet.

Büchereikunden können über den Onlinekatalog bis zu sieben Medien aussuchen, die derzeit als verfügbar gekennzeichnet sind. Eine Liste der Medien kann dann an stadtbuecherei@menden.de geschickt werden. Anschließend gibt das Büchereiteam einen Termin bekannt. Über ein Fenster unter den Arkaden des Alten Rathauses können Leser dann ihr individuelles Körbchen abholen.

Gänzlich untätig war das Team der Bücherei seit dem letzten Öffnungstag indes nicht. „Wir haben etwa 400 neue Medien angeschafft“, sagt Veronika Czerwinski. Zudem war die Bestandspflege ein zentraler Punkt der vergangenen Wochen. Dabei sind Bücher, CDs oder Zeitschriften, die bereits lange nicht mehr ausgeliehen worden sind, aus dem Sortiment verschwunden. Allerdings sei der Alltag schon etwas trostlos ohne Publikumsverkehr, gibt die Büchereileiterin zu.

Zahlung erst bei Öffnung der Bücherei

Starten wird das neue Angebot der Bücherei am Dienstag, 21. April. Dann können Leserinnen und Leser ebenso über das Fenster im Erdgeschoss Medien zurückgeben. Gebühren für die Ausleihe vermerkt das Team auf dem Leserkonto. Diese werden aber erst fällig, sobald die Bücherei wieder öffnet.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.