Corona: Mendener Wehr dankt mit Drehleiter-Trompetenspiel

Menden. Trompetenspiel am Sonntag in der Innenstadt und in den Mendener Stadtteilen: Feuerwehr sagt Danke fürs Zuhausebleiben.

Spektakuläre Aktion in Coronazeiten: Die Mendener Feuerwehr organisierte am Sonntag in der Mendener Innenstadt und in den Stadtteilen ein Trompetenspiel – als Dankeschön an die Bürger fürs Zuhausebleiben.

Manche trauten ihren Augen und Ohren kaum: Trompeter Jörg Westermann aus Lendringsen stimmte sein Instrument in luftiger Höhe von einer Drehleiter herab an und ließ „Freude schöner Götterfunken“ erklingen. Mit dieser Solidaritätsaktion möchte die Feuerwehr sich – wie auch in anderen Städten schon geschehen – bei den Mendenern bedanken, erläutert Feuerwehr-Sprecher Fabian Kreutz. „Die Bürger bleiben zu Hause, das klappt auch in Menden richtig gut. Dafür wollen wir Danke sagen.“

Die heimische Wehr war mit dem Drehleiter-Trompeter nicht nur in der Mendener Innenstadt unterwegs, sondern spielte auch in Lendringsen, Bösperde, Halingen, Schwitten, Oesbern und am Krankenhaus.

Die Feuerwehr Menden will bald auch ein Video von der Aktion veröffentlichen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits im sozialen Netzwerk Facebook.