Corona: Mendens Bürgermeister wird ungewohnt deutlich

Umgehend und ungewohnt scharf hat Bürgermeister Martin Wächter auf die jüngsten Vorwürfe des städtischen Personalrats geantwortet. Die Arbeitnehmervertreter sehen den Pandemie-Plan der Stadt nicht umgesetzt, der 2009 in Menden entworfen wurde. Beispiele: Atemmasken seien im Rathaus keine Pflicht, es werde am Rathauseingang weder Fieber gemessen noch werde Schutzmaterial ausgegeben. All das habe man damals aber so festgelegt. Der Personalrats-Vorsitzende Rolf Heidenreich pocht auf Einhaltung der Regeln: Die Gesundheit der Bürger und Bediensteten im Rathaus sei das höchste Gut.

Der Pandemieplan von 2009 sei nicht 1:1 auf die jetzige Pandemie anzuwenden, erklärt Wächter, der als Bürgermeister auch Chef der Verwaltung ist. Ein solcher Plan sei „kein starres Werk“, da jede Infektion anders verlaufe und laufende Anpassungen erforderlich mache. Nach Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sei ein so weitreichender Schutz mit Schutzausrüstungen für jeden Mitarbeiter nicht erforderlich. Diese Empfehlungen lauteten bisher vielmehr auf regelmäßiges Händewaschen und Abstand halten.

Ziel: Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung ist zu sichern

Zum Mundschutz finde aktuell eine breite Diskussion der Fachleute statt. Hier werde man reagieren, sobald es Empfehlungen gibt. Zudem gebe es den eindeutigen Beschluss der Internen Pandemiegruppe, an der auch immer ein Mitglied des Personalrates teilgenommen habe, dass eben nicht alle Mitarbeiter ohne Schlüsselfunktion nach Hause entlassen werden. Ziel sei es, im Rathaus jedes Büro zunächst mit einer Person zu besetzen. Auch in den Außenstellen wie dem Bauhof seien zur Vermeidung von Ansteckungsrisiken umfangreiche Regelungen getroffen worden. So solle die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung gesichert werden.

Und dann wird Martin Wächter ungewohnt deutlich: „Ich würde es begrüßen, wenn der Personalrat und die Dienststelle zukünftig gemeinsam zur Bewältigung der Krise zusammen arbeiten und wir unsere Energie nicht durch das Anfertigen ,offener Briefe’ vergeuden.“

Bürgermeister versichert: Gesundheitsschutz auch für mich das höchste Gut

Die notwendigen Schritte - auch zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs – sollten sachlich und in aller Ruhe in der „Internen Pandemiegruppe“ diskutiert werden. Und: „Auch für mich ist der Gesundheitsschutz aller Kolleginnen und Kollegen das höchste Gut ist, für das ich mich auch weiterhin vehement einsetzen werde.“