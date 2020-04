Corona: Missglückter Mendener Haarschnitt landet im US-TV

In Zeiten, da Corona das öffentliche Leben in großen Teilen zum Erliegen gebracht hat, werden die Menschen erfinderisch. Der Besuch beim Friseur muss weiter warten. Wer es mit der Matte auf dem Kopf aber nicht mehr aushält, kommt nicht umher, selbst Hand anzulegen. So wie die beiden Mendener Jennifer Zimmermann und Mark Gerrard. Doch ein kleiner Unfall sorgt dafür, dass es die beiden ins amerikanische Fernsehen zu Talkshow-Berühmtheit Ellen DeGeneres schaffen.

Unter dem Hashtag „coronahaircut“ posten Menschen aus aller Welt bei Instagram ihre guten – und weniger gelungenen – Haarschnitte. Vor allem der Kurzhaarschnitt mithilfe eines Rasierapparats ist dort bei Männern derzeit im Trend. Auch beim Mendener Mark Gerrard war es nach Wochen des Wartens mal wieder Zeit. Und weil das Hantieren vor dem Spiegel mit Schere, Kamm und Rasierer nicht ganz so einfach ist, entschied er sich, seine Freundin an die Haarpracht zu lassen.

Von wütend zu fassungslos

Anfangs läuft es gut, erinnern sich die beiden. Immer wieder eine kurze Pause, ein prüfender Blick, ob auch wirklich alles gerade geschnitten ist. Die Maschine rattert über den Kopf und plötzlich ist das Unglück geschehen. Eine tiefe Kerbe ziert die Schläfe. Beim Reinigen der Maschine hatten sie vergessen, den passenden Aufsatz wieder aufzuschrauben.

„Ich wusste nicht, ob es lustig oder ernst ist. Ich fand es ziemlich lustig“, sagt Jennifer Zimmermann und kichert. Der Blick ihres Freundes wechselt zunächst von wütend zu fassungslos. „Ich habe mir nur gedacht: ,Oh mein Gott, nein!’“, sagt Gerrard rückblickend. Doch mit ein wenig Kreativität – und deutlich kürzer als geplant – können beide den Haarschnitt doch noch retten.

Zimmermann postet das Foto ihres Freundes mitsamt der Kerbe an der Schläfe bei Instagram – als kleinen Gag. Den Hashtag wählt sie zufällig. „Ich dachte mir einfach, das passt“, sagt sie. Ein paar Freunde liken das Bild. Doch kurz nachdem die junge Mendenerin das Bild hochlädt, erhält sie eine Anfrage aus Amerika.

Mitarbeiter von The Ellen Show – eine der bekanntesten Talkshows der USA – schreiben ihr. Sie wollen das Bild für eine ihrer nächsten Ausgaben unter dem Motto „Do-it-yourself“-Haarschnitte in der Quarantänezeit verwenden. Doch dass es ihr kleiner Schnappschuss mit dem Missgeschick wirklich bis ins amerikanische Fernsehen beim Sender NBC und in die YouTube-Ausgabe der Show schafft, glauben beide Mendener zunächst nicht.

Britische Zeitung greift Bild auf

Einige Tage vergehen, und am Montag vergangener Woche ist es dann so weit: Ellen DeGeneres filmt ihre Show aus dem Homeoffice, spricht unter anderem mit Sänger und Oscarpreisträger John Legend. Plötzlich geht es dann tatsächlich um die angekündigten Corona-Haarschnitte.

Und die Mendener trauen ihren Augen nicht. „Wir haben erst einmal gejubelt und gelacht“, sagen sie. Allein im Internet zählt der dreiminütige Clip bislang 61.000 Aufrufe. Kurze Zeit später taucht das Bild auch in der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ auf. „Da kann man mal sehen, wie schnell sich so ein Foto verbreitet“, sagt Gerrard.

Mittlerweile ist von dem missglückten Haarschnitt nicht mehr viel zu sehen, Ärger und Frust über den Ausrutscher sind verflogen. Das nächste Mal soll aber auf jeden Fall wieder ein Friseur an die Haarpracht. Doch bis dahin könnte es noch ein paar Wochen dauern.

