Corona: Personalrat der Stadt Menden rügt Verwaltungsspitze

Halten Vorgesetzte im Rathaus die Regelungen aus dem Pandemie-Plan der Stadt nicht ein? Rolf Heidenreich, Vorsitzender des Personalrates der Stadt, rügt in einem offenen Brief an Bürgermeister Martin Wächter als den Chef der Stadtverwaltung das Verhalten zweier namentlich nicht genannter Vorgesetzter. Heidenreich erinnert an den Pandemie-Plan, den die Stadtverwaltung vor elf Jahren aufwändig erarbeitet habe. Und obwohl die Kanzlerin erst vor Tagen erklärt hatte, dass eine Rückkehr zur Normalität noch „nicht absehbar“ sei, werde die Mendener Planung von damals nicht 1:1 umgesetzt. Zugleich aber werde nachgeordneten Beschäftigten der Verwaltung mit dienstrechtlichen Konsequenzen für den Fall von Verstößen gedroht.

Drei Regeln werden laut den Arbeitnehmervertretern nicht eingehalten

Bislang nicht vollumfänglich eingehalten würden vor allem drei Maßgaben des Mendener Anti-Seuchen-Plans:

1. Die Entlassung aller Mitarbeiter ohne „Schlüsselfunktion“ nach Hause, um sich dort als erforderliche Personalreserve bereit zu halten. Diese könne dann vom „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“, kurz SAE, jederzeit wieder eingesetzt werden.

2. Bei den Zutrittskontrollen, die für Bürger wie Mitarbeiter des Rathauses gleichermaßen gelten, erhalten alle Eintretenden Mundschutz und Einmalhandschuhe.

3. Zum Schutz der Mitarbeiter werden sie a) allein in Büros untergebracht. Masken müssen diese Bediensteten nur beim Verlassen des Büros oder Kontakt zu Dritten tragen, wer dagegen Publikumsverkehr zu bedienen hat, muss ständig einen Mundschutz tragen.

Heidenreich berichtet, er habe auf einer Sitzung der „Internen Pandemiegruppe“ am 31. März „mit klaren Worten deutlich gemacht“, dass die dabei anwesenden Führungskräfte zum Großteil die vorgegebenen Maßnahmen des Pandemieplanes „nicht vorlebten und mit diesem Verhalten die Gesundheit der Bürger und unserer Mitarbeiter/innen gefährden“.

Ferner soll es die Aussage eines Vorgesetzten geben, wonach der Pandemieplan von 2009 und für ihn somit nicht bindend sei. Heidenreich will auch wissen, wer zu verantworten habe, dass die Eingangskontrollen mit Fiebermessungen und der Ausgabe der Schutzmittel nicht umgesetzt werde.

Der offene Brief endet mit der Feststellung, dass die Vorgaben des Pandemieplanes strikt einzuhalten seien. Ansonsten müsse man fragen, warum in diesen Plan im Jahr 2009 und auch in diesem Jahr so viel Zeit investiert worden sei. Heidenreich: „Hier geht es um den Gesundheitsschutz, um Ihre Mitarbeiter/innen, um das höchste Gut dieser Verwaltung!“