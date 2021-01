Mit Mendener Unterstützung gibt es in Wimbern nun ein Corona-Testzentrum.

Corona Corona-Testzentrum eröffnet in Wimbern

Menden/Wickede Unterstützung kommt dabei auch aus Menden. Bei der Terminvergabe will man sich vor allem arbeitnehmerfreundlich zeigen.

Schnelltests auf das Sars-CoV-2-Virus gibt es nun bald auch in Wimbern. Unterstützung kommt dabei auch aus Menden. Die MAPP Prävention GbR mit Geschäftsführerin Lisa Mende (35) aus Lendringsen hat ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Ärztlicher Leiter ist Joachim Prasuhn, Facharzt für Neurologie und Chefarzt der Ruhrtalklinik. Zur Untersuchung der Proben will das junge Unternehmen mit Laboren in Dortmund und Mönchengladbach zusammenarbeiten.

Medizinisch geschultes Personal

Das Corona-Test-Zentrum sei aber rechtlich und wirtschaftlich von der Klinik getrennt und wende sich mit seinen kommerziellen Dienstleistungen an Privatleute und Firmenkunden, erklären die weiteren Gesellschafter Markus Anders und Dominik Pieper. Neben Corona-Schnelltests wolle das Unternehmen künftig auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement als Service anbieten. Die Geschäftsführung obliege Lisa Mende und Joachim Prasuhn. Erste Schnelltests habe das medizinisch geschulte Personal bereits bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Menden durchgeführt. Abstriche erfolgten bislang nur auf vorherige Termin-Vereinbarung und durch ärztlich unterwiesenes Personal.

Termine auch am Wochenende

Um Arbeitnehmern gerecht zu werden, würden die Abstriche montags und mittwochs in der Zeit zwischen 16.30 und 19 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 13 Uhr stattfinden. Die Auswertung des Testes dauert etwa 15 Minuten. Im Anschluss erhalten alle Getesteten per E-Mail eine ärztliche Bescheinigung über das Testergebnis, heißt es dazu auf der Internetseite des Unternehmens.

Die Schnelltests kosten 43,90 Euro. Labortests, sogenannte "PCR-Tests", könnten nach Absprache im Einzelfall ebenfalls durchgeführt werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf 87 Euro.

