Corona: Wird jetzt auch die Mendener Pfingstkirmes abgesagt?

In den vergangenen Tagen und Wochen hagelte es Absagen. Deutschland- und weltweit, aber auch in unserem kleinen Menden. So fallen beispielsweise der Mendener Frühling, der Lendringser Frühling und auch die Kreuztracht aus (WP berichtete). Viele bangen nun: Was ist mit der Mendener Pfingstkirmes?

Verwaltungsvorstand tagt regelmäßig

Regelmäßig tagt derzeit der Verwaltungsvorstand der Stadt Menden und berät über die aktuelle Corona-Pandemie und die Auswirkungen vor Ort. Auch das Thema Pfingstkirmes steht auf der Tagesordnung, wie Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Nachfrage der Westfalenpost berichtet: "Ich denke, dass die Frage, ob die Pfingstkirmes abgesagt werden muss, in dieser Woche geklärt wird."

Sicher könne die Stadt theoretisch auch warten, ob das Land NRW "uns die Entscheidung abnimmt", aber das sei derzeit keine Option: "Ich gehe davon aus, dass da jetzt zügig eine Entscheidung getroffen wird."

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden finden Sie hier.