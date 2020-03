Coronavirus: Auch der Mendener Handel liefert nach Hause

Eigentlich sollte der Onlineshop der Buchhandlung Daub in Menden eine Ergänzung zum stationären Handel vor Ort sein. Der Versandhandel für Andreas Wallentin und sein Team ist in der Corona-Krise eine Chance, den Handel in Zeiten der Abschottung aufrecht zu erhalten. Noch ist das Geschäft an der Unnaer Straße geöffnet, doch Wallentin geht davon aus, dass auch die Buchhandlung in den nächsten Tagen schließen muss.

Um die Krise zu überstehen, geht der Buchhändler unkonventionelle Wege. Noch haben einige Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, noch können die Menschen die Fachhändler vor Ort ansteuern. Wallentin aber geht davon aus, dass auch die Buchhandlung Daub „in den nächsten ein bis zwei Tagen schließen wird“.

Ganz zum Erliegen soll der Handel für ihn und sein Team dann aber nicht kommen, schließlich betreibt das Fachgeschäft schon seit Jahren einen eigenen Onlineshop. Der könnte in den nächsten Tagen doppelt wichtig werden. Zum einen, um das Geschäft auch in Zeiten des Coronavirus aufrecht zu erhalten und Umsätze zu generieren. Zum anderen aber auch, um Kindern und Eltern die Heimquarantäne zu erleichtern.

Mendener Bücherei seit 19. April geschlossen

„Viele Eltern fragen nach Büchern, die sie ihren Kindern für diese Zeit an die Hand geben können“, berichtet Wallentin. Auch Schüler kommen noch zu Daub, um sich mit den Lektüren für die unterrichtslose Zeit einzudecken. Dass die Stadtbücherei bis 19. April geschlossen hat, machte sich laut Wallentin mit in den ersten Tagen der Schulschließungen sofort bemerkbar. Den Service über den Onlineshop will er deshalb in jedem Fall aufrecht erhalten: „Die Menschen sollen wissen, dass es auch noch eine Alternative zu Amazon gibt.“

Er könne Bücher von einem auf den anderen Tag verschicken, insgesamt stehen rund 300.000 Fachbücher, Schullektüren und Romane zur Verfügung. Sollte mal ein Buch nicht vorrätig sein, bestehe die Möglichkeit, es innerhalb eines Tages nachzubestellen. Innerhalb der Stadtgebiete von Menden, Balve, Hemer und Fröndenberg liefert die Buchhandlung Daub gegen eine Versandpauschale – und ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro auch versandkostenfrei. „Noch“, sagt Wallentin, „besteht aber auch noch die Möglichkeit, die Bestellung in unserem Lokal abzuholen.“

Für den Fall danach hat er sich aber auch gewappnet, entweder über eine Abholstation oder den direkten Lieferweg.

Bestellungen bei der Buchhandlung Daub sind über die Internetseite buch-daub.de möglich. Dort kann via PayPal bezahlt werden. Bestellungen können aber auch per E-Mail (info@buch-daub.de) oder per Telefon (02373/3065) getätigt werden. In diesem Fall liegt der Lieferung eine Rechnung bei.