In Menden gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall.

Coronavirus Coronavirus: Gesundheitsamt meldet ersten Fall in Menden

Menden. Das Coronavirus hat Menden erreicht. Die Kreisverwaltung bestätigt am Mittwoch den ersten Infizierten. Die Kontaktpersonen werden nun ermittelt.

In Menden gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Dies teilte die Verwaltung des Märkischen Kreis in einer Pressemitteilung am Mittwochnachmittag mit.

Damit befinden sich im Kreis nun acht bestätigte Corona-Fälle. Am Dienstagnachmittag ging beim Kreisgesundheitsamt zudem das Ergebnis eines positiv getesteten Iserlohners ein. In beiden Fällen werden nun durch das Gesundheitsamt die weiteren Kontaktpersonen ermittelt.

Wir berichten weiter.

