Coronavirus: So überbrücken Schulen jetzt die Ausfallzeit

Nach vielen anderen Bundesländern hat jetzt auch NRW nachgezogen: Ab der ersten Wochenhälfte sollen alle Schulen bis nach den Osterferien schließen, um dem Coronavirus Ausbreitungsmöglichkeiten zu entziehen. Auch in Menden liefen die Vorbereitungen darauf am Donnerstag und Freitag bereits auf Hochtouren, wie eine WP-Blitzumfrage ergab.

Walburgis-Gymnasium: Info-Basis mit Eltern über E-Mail-Adressen

„Unsere Schülerinnen und Schüler werden am heutigen Freitag einen Elternbrief mit nach Hause bringen“, sagt Rektor Dr. Eduard Maler vom Walburgis-Gymnasium. Darin werden die Eltern unter anderem darum gebeten, ihre E-Mail-Adressen an die Klassen- und Stufenlehrer zu schicken. Diese wiederum sind dann gehalten, die Adressen an die Hauptfachlehrer weiterzugeben. „Über diese Verbindung“, sagt Maler, „soll eine Basis-Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus gewährleistet werden.“ Es werde dabei nicht um leistungsrelevante Angelegenheiten gehen. Im Übrigen werde das WBG alle wichtigen Informationen zeitnah auf der Homepage veröffentlichen.

Während für Fragen wie die nicht in gewohnter Form stattfindenden Elternsprechtage, Fahrten und Veranstaltungen noch Zeit zur Klärung bleibe, sehe er die anstehenden Abiturprüfungen als den sensibelsten Bereich an. „Die Prüfungen laufen nach den Osterferien, und die letzte Woche vor den Ferien ist für die Schüler eine enorm wichtige Phase“, weiß der Schulleiter. Daher werde man Lösungen dafür finden müssen, dass Beratungstermine, Auskünfte zum Leistungsstand und ähnliches gewährleistet würden. Hier werde man den Modus der Kontaktaufnahme noch festlegen – und ebenfalls auf der Homepage veröffentlichen. Der Ablauf von Elternsprechtagen werde ebenfalls zu klären sein, „da werden wir aber nicht aus der Hüfte schießen“. Was landesweite Corona-Ferien angeht, habe nun auch NRW „die vorsichtige Variante gewählt“.

Gymnasium an der Hönne: Austauschfahrten abgesagt

Froh darüber, die Vor-Klausuren zur Abitur-Zulassung bereits geschrieben zu haben, zeigt sich für das Gymnasium an der Hönne dessen Leiter Ulrich Cormann. Auch hier werde es darum gehen, den Beratungsbedarf der Schülerinnen und Schüler unmittelbar vor den Prüfungen abzudecken, was im normalen Schulbetrieb üblicherweise in der letzten Woche vor den Osterferien passiere.

Grundsätzlich verfüge das GHM bereits über die Mail-Adressen der Eltern, und nur über die werde man die weiteren Aufgabenstellungen abarbeiten, kündigte Cormann an. Mail-Postfächer von Schülern werde man eher nicht nutzen, da dieser Weg generell als zu unsicher gilt. Von den Abiturienten abgesehen, zeigt sich Cormann optimistisch, auch eine längere unterrichtsfreie Phase gut bewältigt zu bekommen. Im Zweifel wäre vieles auch nachholbar. Abgesagt seien am Hönne-Gymnasium inzwischen die anstehenden Austauschfahrten nach Dänemark und Frankreich, und hinter den Studienfahrten vor den Sommerferien stünden derzeit „große Fragezeichen“.

Gesamtschule Fröndenberg: Nach Passwort-Abgleich 1250 Schüler erreichbar

Hubert Witte, stellvertretender Leiter der Gesamtschule Fröndenberg, hatte sich bis zum Mittag noch einerseits an den aktuellen Stand gehalten, wonach am Montagmorgen in NRW Schule angesagt war. „Das haben wir den Kindern auch mit auf den Weg gegeben. Um aber nicht umsonst zu kommen, sollen sie vorher unbedingt auf die Homepage der Schule schauen.“ Das hat sich mit der jetzt erfolgten landesweiten Absage auch nicht erledigt. Denn: „Die Schülerinnen und Schüler haben heute alle ihre Sachen mit nach Hause genommen, damit sie in der Lage sind, Hausaufgaben zu erledigen, die sie online aufbekommen werden“, sagt Witte. Um sicherzustellen, dass alle 1250 Gesamtschüler erreichbar sind, habe es am Freitag noch eine große Passwort-Überprüfung gegeben.

Mit ihren Passwörtern sind die Kinder und Jugendlichen in der Lage, ihre individuelle Schul-Mailadresse zu aktivieren, mit denen ihnen auch Programme wie Word oder Outlook kostenlos zur Verfügung stehen. Die Abitur-Problematik stelle sich ähnlich wie an den Mendener Gymnasien, sagte Witte. Letzte Antworten darauf gebe es auch noch nicht. Doch auch die Abi-Infos werde es im Zweifel per Mail geben.

Verärgerung über ausbleibende Informationen des Schulministeriums

Grundsätzlich ärgere ihn, dass die NRW-Schulen mit der ministeriellen Information über den Schulausfall so spät dran war. Schulen in anderen Bundesländern hätten da heute schon klarere Vorgaben erhalten. Auch auf eine angekündigte Mail mit Abitur-Infos warte man bisher vergebens.

Die Realschule und die Gesamtschule Menden sind bislang noch nicht erreichbar.