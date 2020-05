Coronavirus sorgt für Stau in Mendener Fahrschulen

Ein Führerschein bedeutet auch ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit. Nicht mehr auf die Eltern oder öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein zu müssen, ist für viele junge Menschen wichtig. Aufgrund der Einschränkungen rund um das Coronavirus schauen aber derzeit viele von ihnen in die Röhre – denn Praxis- und Theorieunterricht waren in den vergangenen Wochen nicht erlaubt. Seit einigen Tagen dürfen die Fahrschulen in Menden ihren Schülern die Teilnahme am Straßenverkehr wieder näherbringen, auch Prüfungen sind inzwischen wieder erlaubt.

Alternative Lernmöglichkeiten

Staus gehören im Straßenverkehr dazu. Dass sie aber nun entstehen, ohne dass ein Auto bewegt wird, ist neu. Der Fahrlehrer René Körling hatte in den vergangenen Wochen mit den Auswirkungen der Einschränkungen rund um das Coronavirus zu kämpfen. Um das Geschäft weiter aufrechtzuerhalten, bot die Fahrschule Körling einen Online-Theoriekurs an. „Vor der Krise hätte ich nicht gedacht, dass so etwas praktikabel ist“, gibt Körling zu. Er wurde eines besseren belehrt, der Unterricht mit den Schülern per Videokonferenz bewährte sich. Der direkte Kontakt zum Fahrschüler sei dadurch aber nicht zu ersetzen. „Von Angesicht zu Angesicht kann man besser auf die Schüler einwirken“, sagt René Körling.

Seit einigen Tagen hat er nun wieder Gelegenheit dazu. Unter den geltenden Einschränkungen des Kontaktverbots dürfen die Fahrschulen wieder in Theorie und Praxis ausbilden. „Statt sonst zwölf Schülern habe ich derzeit aber nur vier bis fünf“, berichtet der selbstständige Fahrlehrer Joachim Maywald. Pro fünf Quadratmeter der Schulungsräumlichkeiten darf ein Schüler in die Fahrschule. Um trotzdem allen Fahrschülern gerecht zu werden, hat Maywald sein Angebot ausgeweitet und die Theoriestunden verdoppelt. Mundschutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel gehören seit der Wiedereröffnung am Montag zur Standardausrüstung in den Fahrschulen.

Zumindest in den Fahrschulen, die mit großen Räumlichkeiten überhaupt öffnen können. „Unsere Räume in Balve und Lendringsen bleiben vorerst geschlossen“, sagt René Körling – die Filialen dort seien schlichtweg zu klein, um die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Kontaktverbot einzuhalten.

Neben dem theoretischen Teil gehört aber auch die Praxis zur Ausbildung. Diese stehen ebenfalls unter dem Einfluss des Kontaktverbots. So hat Joachim Maywald eine Trennscheibe in seine Autos eingebaut, auch wenn diese nicht verpflichtend ist. Die Fahrzeuge werden nach jedem Fahrschüler sorgfältig desinfiziert, das Tragen einer Mund-Nase-Maske ist verpflichtend. Nur unter diesen Bedingungen sind die Fahrten erlaubt - auch wenn Joachim Maywald schon anderes beobachtet hat. „Ich habe durchaus auch schon Fahrschulautos gesehen, wo keiner im Wagen eine Maske auf hat“, so der erfahrene Fahrlehrer.

Die Ampel bleibt rot

Doch auch wenn Fahrschüler die notwendigen Theorie-und Praxisstunden geleistet haben, war eine Prüfung zumindest zeitweise nicht in Sicht. „Da wird sich eine ganze Menge anstauen. Mir graut es vor der Zeit danach“, sagt René Körling. Die Freiheit eines Führerscheins muss vorerst warten. Die Ampel bleibt für viele Fahrschüler auf Rot stehen.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.