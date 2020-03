Coronavirus: Unverständnis im Ärztlichen Notdienst

Menden. Hausärzte in und um Menden haben im Notdienst jetzt die Schutzkleidung im Einsatzwagen. Doch Abstriche für Corona-Tests entnimmt nur der MK.

Widersprüchliche Nachrichten zur Corona-Krise hat der Vorsitzende des Mendener Ärztevereins, Peter Brall, zu vermelden. Der Ärztliche Notfalldienst in den Abend- und Nachtstunden im Märkischen Kreis hat für Corona-Verdachtsfälle auf seinen Johanniter-Fahrzeugen inzwischen Atemmasken und Schutzanzüge, was zuletzt nicht der Fall gewesen sei. Das sei auch gut so, lobt Brall. Nur: Die Mund-Rachenabstriche dürften die Hausärzte im Notdienst nicht abnehmen. Das behalte sich das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises vor.

Zeitverlust für Arzt und Patient

Für Brall ist das insofern widersprüchlich, als die Ausrüstung mit Einfach-Maske und Plastikanzug eigens für Corona-Verdachtsfälle an Bord ist. „Wenn ich derartig geschützt bin, kann ich auch den Rachen-Abstrich machen.“ So aber könne er lediglich etwas gegen das Fieber oder sonstige Symptome verschreiben, sofern sie denn zu diagnostizieren seien. Und der Patient müsse mindestens den nächsten Tag abwarten – ein Zeitverlust für Arzt und Patient.

Notdiensthabende Hausärzte sollen die Schutzkleidung draußen vorm Haus des Patienten anlegen, ihn drinnen untersuchen und die womöglich kontaminierte Kleidung draußen nach dem Ausziehen in einer Plastiktüte verstauen, die in den Kofferraum zu legen ist, schildert Brall vorgeschriebene Verfahren. Nur empfehle er Kolleginnen und Kollegen, die Tüte selbst mitzubringen. Denn die sei nicht an Bord.

Im Ärztlichen Notfalldienst fahren von 18 bis 22 Uhr zwei Wagen, ab 22 Uhr nur noch einer – für den ganzen MK. Der Kreis soll tagsüber vier Wagen im Einsatz haben.