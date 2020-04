Das sind die Filme der Autokino-Premiere in Menden

Es hat ein wenig länger gedauert, doch nun steht fest, welche Filme im erstmals stattfindenden Mendener Autokino gezeigt werden. Sieben Filme haben Wilfried Kickermann und das Team vom Phono Forum in den vergangenen Tagen ausgesucht. Vom spannenden Action-Film über kindgerechte Unterhaltung bis zu einigen Klassikern der Filmgeschichte ist alles mit dabei. Der Auftakt am kommenden Mittwoch wartet mit einem echten Kultfilm auf.

John Travolta und Samuel L. Jackson werden bei der Premiere in Quentin Tarantinos Kultstreifen "Pulp Fiction" für kurzweilige Unterhaltung sorgen. Der fast drei Stunden lange Klassiker ist einer von zwei Filmen von Regisseur Tarantino - auch sein neustes Werk "Once upon a time in Hollywood" wird in Menden über die knapp 50 Quadratmeter große Leinwand an der Werler Straße laufen.

Kinderfilme und Action satt

Doch neben den eher nicht jugendfreien Filmen von Tarantino gibt es auch zwei Abende, an denen vor allem Kinder auf ihre Kosten kommen. Am Donnerstag vor dem Maifeiertag kehren der Bär Balu, der Panther Baghira und das Wolfskind Mogli in der Neuverfilmung vom "Dschungelbuch" auf die Leinwand zurück, zwei Tage später ist die Eisprinzessin Elsa im 2019 veröffentlichten zweiten Teil von "Die Eiskönigin" zu sehen.

Wer mehr auf Actionfilme und knisternde Spannung steht, der kommt bei "Avengers: Endgame", "Jumanji" oder dem neusten Teil der James Bond-Filme mit "Spectre" auf seine Kosten. Alle Filme beginnen an den sieben Tagen jeweils um circa 21 Uhr.

Der Eintritt in das Autokino kostet pro Auto 15,40 Euro, die Tickets gibt es ab sofort auf der Homepage des Phono Forums zu bestellen. Die Tickets für den jeweiligen Film werden nach Bezahlung per E-Mail an den Käufer verschickt, der dieses dann ausgedruckt in die Windschutzscheibe seines Autos legen muss. Wie Sie zum Autokino kommen und was zu beachten gibt, erfahren Sie hier.

Das Programm in der Übersicht:

Mittwoch, 29. April: Pulp Fiction

Donnerstag, 30. April: Das Dschungelbuch (2016)

Freitag, 1. Mai: Once upon a time in Hollywood

Samstag, 2. Mai: Die Eiskönigin 2

Sonntag, 3. Mai: Avengers: Endgame

Montag, 4. Mai: Jumanji

Dienstag, 5. Mai.: James Bond 007: Spectre

