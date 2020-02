Der Bedarf nach Hilfe ist gestiegen

Die geleitete Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern leitet Johanna Schwarte in Iserlohn, im Gemeindehaus von St. Josef an der Friedrich-Kaiser-Straße. Zwölf Personen treffen sich aktuell einmal im Monat. Diese Gruppe ist zwar bereits voll, sagt Johanna Schwarte. Bei weiteren Interessenten wird eine zweite Gruppe eröffnet. Der Bedarf nach Hilfe und die Bereitschaft diese anzunehmen, sei in den vergangenen Jahren gestiegen.

Generell sucht Johanna Schwarte für alle Trauernden das passende Angebot. Es gibt verschiedene Gruppen – beispielsweise für Eltern von Sternenkindern. Zudem bietet sie Einzel- oder Familiengespräche an – für Betroffene, aber auch für Angehörige oder Bekannte, die einen Rat brauchen.

Kontakt zu Johanna Schwarte können Interessierte telefonisch unter 02371/8186871 oder via E-Mail unter j.schwarte@caritas-iserlohn.de aufnehmen.