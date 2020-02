Ehrenamtspreis für Peter Blankenhagen von den „Wölfen“

Peter Blankenhagen von der SG Menden Sauerland bekam am Sonntagvormittag beim CDU-Empfang auf der Wilhelmshöhe den Ehrenamtspreis verliehen. Laudator Bernd Haldorn lobte Blankenhagen als „Idealtypus eines Ehrenamtlichen im Hintergrund“, dem vor allem die Ausbildung der Jugend am Herzen liege.

Außerdem hatten im Rahmen der Veranstaltung vor knapp 200 Gästen im Spiegelsaal der Wilhelmshöhe Mendens CDU-Bürgermeisterkandidat Sebastian Arlt sowie Marco Voge Gelegenheit, politische Ideen vorzustellen. Voge ist bekanntlich aktueller Landtagsabgeordneter des Kreises, will aber bei der Kommunalwahl im September Landrat werden. Die offizielle Bestätigung durch seine Partei steht allerdings noch aus, weshalb er folglich als der designierte Kandidat vorgestellt wurde.

Fördertöpfe im Blick behalten

Im Gespräch mit CDU-Pressesprecher Matthias Eggers erzählte Sebastian Arlt, warum ihn das Thema Stadtentwicklung reize. Partnerschaftlich mit den Menschen vor Ort und kreativ gelte es, Konzepte für die Verwaltung und Fortentwicklung der Stadt zu erarbeiten. Entscheidend dabei auch: Fördermöglichkeiten im Blick behalten. Deshalb nannte Arlt als eine konkrete Maßnahme, sollte er im September zum ersten Bürger der Stadt gewählt werden, ein Kompetenzteam für diese Aufgabe einrichten zu wollen.

Und Marco Voge versprach, im Falle eines entsprechenden Votums Zukunftswerkstätten einzurichten, die sich mit der Frage beschäftigten, wie junge Leute noch besser ausgebildet und Firmen komplementär dazu ihren Bedarf an Fachkräften decken können.

Beide lobten den großen Einsatz von Polizei oder Feuerwehr und wie sehr das auch in der Politik geschätzt werde. Sebastian Arlt hatte dann die Lacher auf seiner Seite als er, mit Blick auf die entsprechenden Zuständigkeiten eines Landrates, sagt: „Lieber Marco, wenn Du gewählt wirst, bekommen wir dann ganz schnelle eine neue Polizeiwache, neue Wagen und mehr Personal?“

Motor des Handballsports

Und dann gehörte die große Bühne jemandem, der sie eigentlich gar nicht unbedingt sucht. Als „Idealtypus eines Ehrenamtlichen im Hintergrund“ beschrieb CDU-Fraktionschef und Laudator Bernd Haldorn den diesjährigen Ehrenamtspreisträger Peter Blankenhagen.

Seit Jahrzehnten füllt dieser bei der SG Menden Sauerland und den Vorgängern dieses Handballclubs die verschiedensten Tätigkeiten aus. Und zwar viele,die man auf den ersten Blick nicht sieht. Sein berufliches Wissen aus dem EDV-Bereich lässt er schon lange auch dem Club zukommen. Außerdem ist Peter Blankenhagen einer der Initiatoren und Motoren des mittlerweile weit geschätzten Sauerland Cups. „Wie ich hörte, kann man ihn nachts anrufen für seinen Verein“, so Haldorn.

„Es gibt so viele tolle Ehrenamtliche in der Stadt. Und ausgerechnet ich soll ausgezeichnet werden“, erinnerte sich der Preisträger an seine Gedanken, kurz nachdem er über den Preis informiert wurde. Aber natürlich nehme er diesen mit Stolz entgegen „stellvertretend für den ganzen Sport.“ Sportausbildung der jungen Leute ist für ihn auch Sozialarbeit. Deshalb auch Blankenhagens Appell: „Mein Wunsch an die Stadt: Pflegt unsere Sportvereine!“

