Facebook sperrt Mendenerin für vermeintlichen Hasskommentar

„Der Ton ist rauer geworden“, sagt der Mendener IT-Experte Karsten Zimmer über die Kommunikation im Internet. Nirgends wird das so sichtbar wie in sozialen Netzwerken. Wie schnell – und teilweise unverständlich – Unternehmen bei vermeintlichen Hasskommentaren inzwischen reagieren, macht ein Beispiel aus Menden deutlich.

24-Stunden-Sperre

Eigentlich ging es nur um eine Petition in Amerika. Ein fünfjähriges Kind sei nach dem Spielen mit einem Ast aus einer Kita geflogen. Die Mendenerin Cornelia Pankau kommentierte die Diskussion, verwies auf die vergleichsweise laschen Waffengesetze und meinte „die spinnen doch“, wie sie sagt. Nach nur wenigen Momenten bekommt Pankau die Quittung für ihren Kommentar: „Der Beitrag war dann rot eingerahmt und mit ,Hate-Speech’ gekennzeichnet“, sagt die Mendenerin. Die Folge: eine 24-Stunden-Sperre. Kein Kommentieren und Liken.

Dass das US-Unternehmen inzwischen so hart reagiert, ist keine Neuheit, wie der Mendener IT-Experte Karsten Zimmer erklärt. „Diese Sperren gibt es vermehrt, weil viele anonym auftreten.“ Facebook habe zig Leute, die Kommentare, die gemeldet wurden, im Akkord beurteilen müssen. „Sie müssen blitzschnell reagieren“, sagt Zimmer. Manchmal komme es so vor, dass Kommentare, die eigentlich nicht in eine solche Kategorie fallen, trotzdem gesperrt werden. „Es kommt auf das Thema an“, sagt Karsten Zimmer. Dahinter stecke das Bestreben Facebooks, dass das Portal „gesellschaftsfähig bleibt“.

Portal soll gesellschaftsfähig bleiben

So schnell wie Facebook auf den Kommentar von Cornelia Pankau reagierte, so perplex ist sie auch Tage nach dem Vorfall noch. „Ich lasse mir nicht den Mund verbieten“, betont sie. Entsprechend wollte sie sich auch zur Wehr setzen. Denn wird ein Kommentar von Facebook gesperrt, gibt es die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen oder die Sperre zu akzeptieren. Pankau wollte den „Strike“ von Facebook aber nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Doch der Widerspruch hilft nichts. Nach wenigen Momenten erhielt sie die Bestätigung: die Sperre bleibt erhalten. „Das Ganze ging in einer Geschwindigkeit...Hui!“, sagt die Mendenerin.

Eine mögliche Erklärung für den „Strike“ hat Karsten Zimmer zumindest. In der Hektik der Entscheidung könne der Kommentar als diffamierend gegenüber „den Amerikanern“ gedeutet worden sein. „Dabei muss es nicht immer unbedingt ein Hasskommentar sein“, so der IT-Experte. Für Cornelia Pankau nur ein schwacher Trost. Sie wolle vorerst auf das soziale Netzwerk verzichten.