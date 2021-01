Falscher 10-Euro-Schein: Polizei fahndet in Menden nach Frau

Die gesuchte Frau zahlte in einer Apotheke in Menden mit einem gefälschten Zehn-Euro-Schein.

Menden Eine Frau zahlt in Menden mit einem gefälschten Zehner. Jetzt fahndet die Polizei per Foto nach ihr. Das sind die Hintergründe.

Die Polizei fahndet per Foto nach einer Frau, die in Menden mit einem gefälschten Zehn-Euro-Schein bezahlt hat. Die Hintergründe.

Am 14. September des vergangenen Jahres hat die Frau am frühen Nachmittag in der Apotheke Köster in Menden Medikamente mit einem Zehn-Euro-Schein bezahlt. Nachdem die Frau das Geschäft verlassen hatte, stellte die Mitarbeiterin fest, dass mit dem Schein etwas nicht stimmte und alarmierte die Polizei. Die wertete die Videoaufnahmen aus und veröffentlicht daraus nun das Fahndungsfoto.

Nachdem die Polizei die Fahndung in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, zeigten sich manche User irritiert. „Die wird den vermutlich selber untergeschoben bekommen haben“ und „Als ob die gute Frau einen Mord begangen hat“ schreiben einige. Eine andere Leserin merkt an: „Und wenn sie selbst nicht wusste, dass es Falschgeld war?! Wer überprüft schon jeden Schein, der ihm zwischen die Finger gleitet? Was erwartet einen in so einem Fall? Die arme Frau. Also ich würde nicht gern mein Bild wie das einer Kriminellen veröffentlicht sehen wollen.“

+++ Newsletter aus Menden abonnieren und keine Nachricht mehr verpassen +++

Warum wird ein Foto wegen eines vermeintlich „kleinen“ Vergehens veröffentlicht – das womöglich sogar unbeabsichtigt passiert sein könnte? „Wir ermitteln wegen einer Straftat“, erklärt Polizeisprecher Marcel Dilling auf Nachfrage der Westfalenpost. „Und da spielt es zunächst keine Rolle, ob das aus Versehen oder mit Absicht passiert ist.“ Das Problem sei, dass die Frau bislang nicht ermittelt werden konnte. Leider habe die Apotheken-Mitarbeiterin erst gemerkt, dass es sich um Falschgeld handelte, nachdem die Dame die Apotheke verlassen hatte: „Sonst hätte man vielleicht vor Ort direkt klären können, woher die Frau den Schein hatte“, sagt Marcel Dilling. „Das ist ein etwas unglücklicher Umstand, dass die Dame nicht mehr vor Ort war.“

Beschluss von Amtsrichter

So ermittelte die Polizei in den vergangenen Monaten zunächst intern, ob die Identität der Frau zu klären ist. „Das ist aber ins Nichts verlaufen“, fasst Marcel Dilling zusammen. Deshalb sei das Ganze an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden. „Der Staatsanwalt hat dann einen Antrag auf Öffentlichkeitsfahndung gestellt wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld“, erläutert Marcel Dilling. Nach einem entsprechenden Beschluss eines Amtsrichters habe die Polizei das Bild dann auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Foto kann wieder gelöscht werden

Wichtig ist der Polizei bei Fahndungsveröffentlichungen, dass das Foto wieder gelöscht werden kann. Aus diesem Grund veröffentlicht die Behörde auf ihrer Facebook-Seite nur ein verpixeltes Foto. Von dort führt ein Link zur Seite der NRW-Polizei, wo dann ein unverpixeltes Bild zu sehen ist. „Diese Seite wird auf deutschen Servern gehostet, das heißt, wir haben die Kontrolle darüber und können das Foto bei Bedarf wieder löschen“, erklärt Marcel Dilling, warum das Bild nur auf der Polizei-Seite und nicht auf Facebook unverpixelt zu sehen ist.

Es gilt die Unschuldsvermutung

Für die gefilmte Frau gelte natürlich die Unschuldsvermutung, „aber es gibt eben auch den Tatverdacht“, sagt Marcel Dilling. Die Polizei hofft, dass sich die gesuchte Frau entweder selbst meldet oder dass Zeugen einen Hinweis geben. Auf dem veröffentlichten Foto trägt die Frau eine beige Hose, ein weißes T-Shirt, darüber ein blaues Top. Sie trägt eine Brille und hat eine Sonnenbrille ins Haar geschoben.





Weitere Infos: polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/menden-inverkehrbringen-von-falschgeld

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden!

HINTERGRUND:

Wenn Falschgeld in Umlauf gebracht wird, handelt es sich oft um „kleine“ Scheine. Es sind also oft eher Fünf-, Zehn- oder 20-Euro-Scheine als Hunderter oder Zweihunderter, erklärt Polizeisprecher Marcel Dilling. „Einen 200-Euro-Schein schaut man sich genauer an.“ Um Falschgeld zu erkennen, rät Marcel Dilling, jeden Schein unter der Maßgabe „Fühlen, sehen, kippen“ unter die Lupe zu nehmen.