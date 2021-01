FDP: Stadt Menden soll Waldwege im Lockdown begehbar machen

Menden Von Rücke-Arbeiten zerfurchte Wege in der Waldemei verhindern vielfach, dass Erholungssuchende in der Pandemie spazieren gehen können.

Können vermatschte und zerwühlte Waldwege im Stadtforst rasch wieder hergestellt werden? Das wünscht sich jedenfalls die Mendener FDP-Ratsfraktion, die jetzt einen Antrag dazu an Bürgermeister Dr. Roland Schröder gestellt hat.

Im Lockdown zieht es jetzt viele in den Wald

Der Anlass: Im Lockdown zieht es viele Menschen hinaus an die frische Luft, vorzugsweise in den Wald, wo man in der Regel weniger Menschen begegnet und zugleich in der Maskenzeit mal durchschnaufen oder auch Sport treiben kann. Allerdings stellen viele Besucher im Stadtwald derzeit fest, dass nicht wenige Waldwege ausgerechnet jetzt praktisch unbegehbar sind. Denn gerade in der Winterzeit werden im Wald forstwirtschaftliche Arbeiten durchgeführt, die den Boden aufwühlen. So müssen etwa Stämme gefällter Bäume gerückt und geräumt werden, von denen es wegen der klimabedingten Rodungen reichlich gibt.

Bedeutung des Waldes in Corona-Zeit gewachsen

Die Liberalen wollen jetzt "die schnellstmögliche temporäre Instandsetzung unserer Waldwege" erreichen, damit Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin den Freizeitwert des Waldes in dieser besonderen Lage nutzen können. Denn bedingt durch die Pandemie und die verschärften Bewegungs- und Begegnungseinschränkungen komme dem Mendener Stadtforst und anderen Waldflächen eine wachsende Bedeutung zu. FDP-Fraktionschef Stefan Weige: "Der Wald bietet zurzeit eines der wenigen Freizeitangebote für Sport und Aktivitäten und Bewegung im Freien." Letzteres gelte gerade auch für ältere und weniger mobile Menschen.

FDP-Fraktionschef drückt auf die Tube

Weige regt an, dass sich die Stadtverwaltung an Unternehmen in Menden wendet, die das erforderliche Material wie Rindenmulch oder Splitt zur Verfügung stellen können, um Wege zumindest zeitweilig wieder begehbar zu machen. "Es geht dabei ja nicht um jeden einzelnen Pfad. Aber an Wegkreuzen oder ansonsten unpassierbaren Stellen sollte es möglich sein, sie wieder begehbar zu machen." Auch die Möglichkeit eines Sponsorings für diese Maßnahme sei zu untersuchen. Allerdings müsse rasch gehandelt werden. Priorität habe angesichts des Lockdowns die schnelle Umsetzung.