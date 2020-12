Firmen können Menden-Gutschein für Mitarbeiter aufladen

Am "Black Friday" schon pfiffig beworben: Den orangefarbenen Menden-Gutschein soll es ab Januar auch in einer aufladbaren Plastik-Variante geben.

Menden Der digital nutzbare Menden-Gutschein soll ab Januar auch als aufladbare Plastikkarte erhältlich sein. Die bietet viele Möglichkeiten

Der neue Menden-Gutschein ist seit November im Einzelhandel zu haben und hilft dabei, Kaufkraft in der Stadt zu halten - doch ab Januar soll er als Plastikkarte noch viel mehr können, berichtet Tim Behrendt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WSG. So wirbt Behrendt jetzt bei Mendener Unternehmen darum, die künftige Plastikkarte für Mitarbeiter mit Beträgen aufzuladen - die bis 44 Euro steuerfrei seien.

Dass die Karte die darin enthaltene Kaufkraft in Menden halte, schaffe Vielfalt und Angebot und helfe dabei, die Zentren in Menden und Lendringsen belebt zu halten. "Wenn die Mendener Unternehmen ihren Mitarbeitern einen 44-Euro-Monatsgutschein ausstellen bzw. Entgelte umwandeln, können sie nicht nur Steuern sparen, sondern helfen dabei ein geschlossenes System zu schaffen, das für unsere Stadt einen wirtschaftlichen Mehrwert bietet", erklärt Behrendt.

Bereits heute, da es den Gutschein als Pappkarte mit QR-Code gibt, machen nach Angaben des WSG-Geschäftsführers mehr als 100 Unternehmen aus Einzelhandel und Dienstleistung mit, deren Produkte mit dem Menden-Gutschein bezahlt werden. Ab Januar soll es neben der bekannten Pappkarte auch die dauerhafte und aufladbare Plastik-Variante geben, die “Menden-Gutschein-Dauerkarte”.

Sie heißt so, weil sie nicht nur dauerhaft beim Beschenkten verbleiben, sondern auch automatisiert aufgeladen werden kann. "Damit", so Behrendt im jüngsten Newsletter der WSG, "haben Sie erstmalig die Möglichkeit, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Menden-Gutschein als feste Mitarbeiterkarte zu geben und vollautomatisch, zum Beispiel monatlich, mit jedem erdenklichen Betrag automatisch zu füllen." Bis zu 44 Euro falle dabei keine Einkommenssteuer an.

Das Produkt sei rechtssicher und "von und für Menden" erdacht, so Behrendt. Bequem machten die Handhabung eine automatisierte Aufladung bei freier Wahl der Beträge und Ladezyklen, die Personalisierbarkeit, eine automatische Rechnungslegung, die Online-Prüfbarkeit der Buchungen und die Möglichkeit, Gutscheine selber aufzuladen, zu verwalten und auszuwerten.