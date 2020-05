Fleige verlässt Menden: Politischer Streit um die Lücke

Als Bürgermeister: Impulse und Abwahlverfahren

Der heute 62-jährige Volker Fleige hatte sich als Pensionär nicht nur für große Projekte eingesetzt, er meldete sich auch im politischen Tagesgeschäft über soziale Medien weiter zu Wort. Zudem trat er nach Jahrzehnten öffentlichkeitswirksam aus der SPD aus.

Als Bürgermeister gilt er in der Rückschau heute vielen als großer Impulsgeber, die Gesamtschule Menden wäre ohne ihn kaum denkbar gewesen. Zugleich polarisierte Fleige wie kein zweiter Bürgermeister. So bleiben zahlreiche Äußerungen als Fehltritte in Erinnerung, die meisten davon eher Schmonzetten wie eine versehentlich versendete Läster-Mail an eine besorgte Mutter. Allerdings verglich Fleige den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt auch mit dem Volksgerichtshof der Nazis. Ein Abwahlverfahren, initiiert nach einem öffentlichen Streit mit Unternehmer Ulrich Bettermann, überstand er, weil nicht genug Unterstützer-Unterschriften dafür zusammenkamen.