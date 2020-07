Fröndenberg: Schäden im Löhnbad – durch Überschwemmung

Fröndenberg. Ausgerechnet eine Überschwemmung legt Teile des im Löhnbads in Fröndenberg lahm: Teile von Liegewiese und Kinderbereich sind gesperrt.

Unappetitlich und unerwartet: Eine in den Schmutzwasserkanal unterm Löhnbad eingedrungene Baumwurzel hat in der Nacht zu Donnerstag Schäden in dem Fröndenberger Freibad angerichtet – ausgerechnet durch Überschwemmung. Einige Flächen im Löhnbad wurden von der Brühe in Mitleidenschaft gezogen, wie die Stadtwerke Fröndenberg am späten Nachmittag mitteilten. Teile der Liegewiesen sowie der Kinderspielbereich müssen demnach jetzt erstmal geschlossen bleiben. Das Kinderbecken und das Mehrzweckbecken selbst bleiben jedoch geöffnet.

Frühschicht am Donnerstag bemerkte den Schaden

Die Frühschicht hatte den Schaden am Donnerstag bemerkt. Der betroffene Schmutzwasserkanal verläuft unterhalb der Liegewiese, die teils stark verdreckt war. Wegen des natürlichen Gefälles der Wiese lief das Schmutzwasser noch in Richtung Kinderspielbereich. Gut ein Viertel der Wiese sowie die Spielgeräte im Kinderspielbereich sind durch den Schaden verschmutzt worden und bleiben bis zur endgültigen Reinigung gesperrt.

„Ab wann das Löhnbad wieder komplett nutzbar ist, können wir heute noch nicht sagen. Wir müssen uns zunächst mit Fachleuten über die Schadensbeseitigung unterhalten und den Einsatz planen“, sagt Dirk Jürgens von den Stadtwerken Fröndenberg. Schwimmen und Plantschen seien jedoch „problemlos weiterhin möglich“.