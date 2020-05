Gebührenerhöhung soll Lücke bei Kirmes-Einnahmen decken

Erstmals in rund zehn Jahren sollen die Gebühren für die Mendener Pfingstkirmes ab 2021 steigen. Damit will die Stadt Fehlbeträge aus der Vergangenheit decken und sich der allgemeinen Preisentwicklung anpassen - und ist damit noch immer günstiger als vergleichbare Veranstaltungen in der Region.

Nicht kostendeckend

Nach der Endabrechnung der Mendener Pfingstkirmes 2019 hatten sich Stadt und Schausteller zusammengesetzt. Schon damals habe man deutlich gemacht, dass ohne eine Gebührenerhöhung keine Kostendeckung möglich sei, so Ordnungsamtsleiterin Bettina Renfordt im Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Rund 4000 Euro fehlten im vergangenen Jahr, um den reinen Sachaufwand zu decken; Personalkosten sind dabei nicht mit eingerechnet.

Mit ihren bisherigen Gebühren rangiert die Mendener Pfingstkirmes noch immer am unteren Ende vergleichbarer Innenstadtveranstaltungen in der Region. So nimmt die Hönnestadt pro Kirmestag derzeit rund 18.700 Euro ein. Zum Vergleich: Die Cranger Kirmes erhebt rund 30.400 Euro, die Soester Allerheiligenkirmes 56.000 Euro und die Werner Sim-Jü 26.800 Euro pro Tag. Aufgeschlüsselt sind die Gebühren nach den einzelnen Arten der Kirmesbetriebe; das sind etwa Belustigungsbetriebe, Fahrgeschäfte, Süßwarenbetriebe oder Spielbetriebe. "Die Vereinheitlichung des Berechnungsmaßstabs für die Standgelder führt sowohl zu einer höheren Transparenz für die Platzbewerber, wie auch zu einer besseren Vergleichbarkeit mit anderen Kirmesveranstaltern", heißt es dazu vonseiten der Stadt.

SPD: Anpassung hat Signalwirkung

Die Erhöhung zielt vor allem auf Imbissbetriebe und die Schankwirtschaft ab, da dort laut Bettina Renfordt die höchsten Reinigungskosten anfielen. "Daher sind die Fahrgastgeschäfte prozentual weniger betroffen als die Imbissbetriebe", so Renfordt. Die Gebührenerhöhung solle den Inflationsausgleich sowie weitere Preissteigerungen in mittelfristiger Zukunft abdecken. "Wir bleiben damit weiter am unteren Ende", so die Ordnungsamtsleiterin. Demnach könne die Stadt ab 2021 rund 22.500 Euro Gebühren pro Tag erheben.

Dabei kommt die Gebührenerhöhung für die FDP zur Unzeit. Elke Birchall regte mit Blick auf die Corona-Pandemie an, die Erhöhung zwar zu beschließen, aber erst mit einer Kirmes in 2022. "Es geht nicht um die Summe, sondern um die Geste", so Dr. Sven Langbein (SPD), der den Standpunkt der FDP verstehen könne. "Es hat eine Signalwirkung. In der heutigen Zeit sollte man keine Gebührenerhöhung beschließen", betonte Langbein. Mit Enthaltungen der SPD und Gegenstimmen der FDP stimmte der Ausschuss dennoch für die Empfehlung an den Rat, die Satzung anzupassen. Über die Erhöhung soll schlussendlich der Rat im Juni entscheiden.

