Gegen den Trend: Mehr Geburten im Märkischen Kreis

Menden Obwohl in NRW insgesamt die Geburtenzahlen rückläufig sind, verzeichnet die Statistik für den Märkischen Kreis eine Zunahme in 2020.

Im Märkischen Kreis sind im Jahr 2020 mehr Kinder zu Welt gekommen als noch 2019. Laut der offiziellen Statistik des Landesbetriebs IT-NRW erblickten kreisweit 3820 Babys das Licht der Welt, das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent (Vorjahr: 3750). Der Anstieg steht im Gegensatz zu den Zahlen, die die Statistik für NRW insgesamt ausweist. So wurden im Jahr 2020 etwa 169.140 Kinder in Nordrhein-Westfalen geboren. Wie die Statistiker mitteilen, sind das NRW-weit insgesamt rund 1250 oder 0,7 Prozent neugeborene Kinder weniger als im Jahr 2019 (damals: 170.391).

Neujahrsbaby in Hüsten ist Mendener

Für 32 Kreise und kreisfreie Städten erwarten die Statistiker für das gerade zu Ende gegangene Jahr niedrigere Geburtenzahlen als ein Jahr zuvor; in 14 Kreisen und sechs kreisfreien Städten wird ein Anstieg der Zahl der Neugeborenen erwartet. Dazu zählt neben dem Märkischen Kreis auch der Hochsauerlandkreis, der sogar um 4,6 Prozent zulegt und somit auf 2310 Neugeborene kommt. Darunter dürfte auch das ein oder andere Mendener Baby sein, da es ja in Menden seit 2017 keine Entbindungsstation mehr gibt und junge Familien daher auch außerhalb des Kreises entbinden - etwa in Hüsten, wo das Neujahrsbaby zuletzt ein Mendener war. Am Neujahrstag wurden insgesamt sechs Kinder im Klinikum Hochsauerland geboren. Für alle Geburten im Lockdown gilt laut Pressesprecher Richard Bornkeßel weiterhin: „Die werdenden Väter können die Mütter im Kreißsaal begleiten. Besuche auf der Familienstation sind aber leider nicht möglich.“ Anders ist es auf der Frühchen-Station: „In der neonatologischen Intensivstation können Mütter und Väter ihr Frühchen besuchen“, betont der Pressesprecher.

Geburtenrückgang im Kreis Unna

Andere Familien entscheiden sich für eine Entbindung in Schwerte im Kreis Unna. Der Nachbarkreis verzeichnet für 2020 weniger Geburten als noch 2019. Während im Vorjahr noch 2.479 Kinder im UN-Kreis zur Welt kamen, waren es 2020 nur 3.450, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht.

Zweithöchster Wert der Dekade

Die 3820 Neugeborenen im Märkischen Kreis stellen indes den zweithöchsten Wert in den vergangennen zehn Jahren dar. Nur im Jahr 2016 kamen mehr Neugeborene im Kreis zur Welt. Damals waren es 3866.

