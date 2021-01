Grüne in Menden: Stadt riskierte Aus für Flüchtlings-Kita

Menden Die Grünen in Menden werfen der Stadtverwaltung vor, dass sie den Flüchtlingskindergarten aufs Spiel setzte. Es gab wohl ein Missverständnis.

Die Grünen kritisieren erneut die Stadtverwaltung dafür, dass die sogenannte Brücken-Kita für Flüchtlingskinder vor dem Aus stand. Die Verträge mit dem Träger waren zunächst nicht verlängert worden, später dann doch. Das habe dazu geführt, dass sich ein Teil der Erzieher bereits andere Stellen gesucht habe.

Man wolle nicht stehenlassen, dass die AWO als Träger selbst dafür gesorgt haben soll, dass kein neuer Antrag für die Kita gestellt wurde. „Die Teamleitung für den Bereich Tagesbetreuung ging davon aus, dass das Angebot nicht weitergeführt werden sollte“, hieß es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung im Protokoll der Haupt- und Finanzausschusssitzung aus dem Dezember. „Daraufhin wurde der Träger entsprechend informiert.“

Grüne: Kein politischer Beschluss gefällt worden

Genau das kritisieren die Grünen nun: „Der politische Wille für das Angebot Brücken-Kita liegt bei der Stadt, nicht beim Träger. Es gab zudem auch keine Rückmeldung der AWO, die Brücken-Kita nicht mehr weiterführen zu wollen oder keinen Bedarf mehr zu sehen“, heißt es. Schon einmal gab es Sorgen um den Brückenkindergarten in der Wunne.

+++ Keine Nachrichten aus Menden verpassen! Hier für den kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Die Grünen kritisieren auch, dass die Stadtverwaltung die Entscheidung ohne politischen Beschluss gefasst habe. Die Stadt hatte die Entscheidung so erklärt: „Das Fachteam Tagesbetreuung für Kinder ist aufgrund der sinkenden Fallzahlen der zu betreuenden Kinder und des fehlenden Antrages des Trägers davon ausgegangen, dass das Angebot nicht weitergeführt werden sollte.“

Grüne: Stadt riskierte, dass Kinder auf der Straße stehen

„Es wäre in Kauf genommen worden, dass Kinder mehrere Monate nicht versorgt worden wären. Auch wenn es im Sommer immer zu Anmelderückgängen kommt, so ist dies dem Wechsel in die Regelkita geschuldet und ähnlich in anderen Städten zu verzeichnen“, sagen die Grünen nun. Sie halten das Angebot für sehr wichtig, in der Förderung zugewanderter Kinder. Umso trauriger sei, dass die Kontinuität in der Förderung nun verlorengegangen sei.

Aktuell seien von zehn möglichen Kindern neun angemeldet. Diese Zahl bestätigt die Stadtverwaltung so allerdings nicht. Die Grünen fordern, dass der Vorgang politisch erneut zum Thema gemacht wird. Sie verlangen weitere Aufklärung.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!