In Menden erneut Taschendiebe und Kellereinbrecher unterwegs

Menden Am Wochenende kam es erneut zu einem Einbruch in Menden. Zudem wurde eine 62-Jährige Opfer eines Taschendiebs. Die Polizei ermittelt.

Am Grünen Weg ist am Samstag zwischen 12 und 16 Uhr wurde in einen

Keller eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Dieb entwendete einen Akkuschrauber, teilte die Polizei mit.

Polizei warnt vor Taschendieben

Eine 62-jährige Mendenerin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem

Discounter an der Straße Zum Eisenwerk bestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse in

die sehr tiefe Jackentasche gesteckt. Doch an der Kasse war das Portemonnaie

samt Geld, Bankkarte und Krankenkassenkarte verschwunden. Sie hatte nichts

bemerkt. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben. Die scheinen aus den

Corona-bedingt eher leeren großstädtischen Innenstädten auszuweichen auf

ländlich gelegene Discounter. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper

verwahrt werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

