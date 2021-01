Kämmerer: Es gibt umfangreiche Förderung für die Vereine

Menden Triebe die Einführung einer blauen Tonne Vereine in den Ruin, weil ihnen Geld fehlt? Kämmerer Uwe Siemonsmeier sieht schon intensive Förderungen.

Was geht den Mendener Vereinen tatsächlich verloren, wenn blaue Tonnen aufgestellt würden? Der Zweckverband für Abfallbeseitigung ZfA sieht grundsätzlich keine großen Summen. Gleichzeitig sei fraglich, wie sehr blaue Tonnen der Sammlung tatsächlich schaden würden.

„Das ist eine fünfstellige Summe, im niedrigen Bereich, nicht über 50.000 Euro im Jahr“, sagt Betriebsleiter Dieter Petereit. Der Zweckverband zahlt das Geld an die Vereine aus. Indirekt kommt es aber aus dem Mendener Haushalt. Die Stadt überweist jährlich Verbandsbeiträge nach Iserlohn, um nicht selbst für Müllentsorgung verantwortlich sein zu müssen.

Siemonsmeier: Nicht nur Plackerei für die Vereine

Gäbe es für Vereine Ersatz, wenn sich die Altpapiersammlung nicht mehr lohnt? „Die Vereine finanzieren sich nicht ausschließlich über Altpapier“, sagt Kämmerer Uwe Siemonsmeier. Er verweist auf umfangreiche Unterstützung der öffentlichen Hand für Kultur und Sport.

Von einer pauschalen Umleitung der Förderung halte er wenig, sagt Siemonsmeier. „Es ist immer die Frage, was die Vereine konkret von uns brauchen. Darüber muss man dann reden.“ Siemonsmeier gibt zu bedenken, dass die Sammlung für viele Vereinsmitglieder vielleicht nicht ausschließlich Plackerei sei. „Das ist eine Sache, die auch dem Vereinsleben dient.“ Der Kämmerer erinnert sich auch augenzwinkernd an die eigene Jugend: Da seien die Altpapiersammlungen die einzige Möglichkeit gewesen, mal an eine „Bravo“ zu kommen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!