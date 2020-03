Kein Vorbild! Die Stadt darf ihr Haus nicht verkommen lassen

Eine Stadtverwaltung darf ihr Eigentum nicht so verkommen lassen wie an der Gartenstraße, sagt WP-Redakteur Arne Poll in seinem Kommentar und kritisiert den schlechten Stil:

Das verfallene Wohnhaus an der Gartenstraße 12. Es gehört der Stadt Menden. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Da bekommt man nicht nur als Hausbesitzer die Wut. Die Stadt lässt hier selbst eine Immobilie bis hin zum Totalverfall verkommen. Das Umfeld leidet. Dabei hören wir oft genug, wie gerade jene Stadtverwaltung selbst an Eigentümer appelliert, ihr Hab und Gut zu pflegen und Vorbild zu sein. Wer ein Denkmal verkommen lässt, muss sogar mit Zwangsmaßnahmen rechnen.

Das Haus hätte noch vermietet werden können

Das Haus hätte (als es noch bewohnbar war) wieder vermietet werden können. Es war ja schon lange klar, dass das Center nicht schnell kommt. Auch gegen einen Abriss hätte schon seit Jahren nichts gesprochen. Für so etwas braucht es freilich politische Beschlüsse. Die kommen natürlich erst, wenn ein öffentliches Bewusstsein für das Problem da ist. Dafür hätte man aber transparent mit den Eigentumsverhältnissen umgehen müssen.

Selbst in der Politik (die mal den Ankauf selbst beschlossen hatte) schien bis vor kurzer Zeit kaum jemand von der Schrottimmobilie im Besitz zu wissen. In den vergangenen Jahren kam es den Verantwortlichen im Rathaus wohl sehr gelegen, die Schuld in der Öffentlichkeit auf die ITG schieben zu können.

