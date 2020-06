Kirmesmarkt in Menden wird verlängert

Der Kirmesmarkt auf dem Grohe-Platz an der Werler Straße wird verlängert. Wie bereits am vergangenen Pfingstwochenende kommen die Bürgerinnen und Bürger aus Menden also wieder in den ganz besonderen Kirmesgenuss. Zusätzlich wird es zwischen Freitag und Sonntag auch ein Programm für Kinder geben.

Nach intensiven Prüfungen der Beschaffenheit des Parkplatzes des Hönne-Berufskollegs gab das Ordnungsamt nun grünes Licht für den Aufbau der Firma Anton Schütz aus Dortmund. Das sechs Meter breite Kettenkarussell stellt keine außergewöhnliche Belastung für den Platz da. Bedenken hatte es bezüglich möglicher Hohlräume unter der Oberfläche gegeben, die eine schwere Last nicht tragen können. "Das ist aber nicht der Fall", bestätigte Johannes Ehrlich von der Stadt Menden.

Ein besonderes Anliegen des Bürgermeisters

Somit wird es zusätzlich zum kulinarischen Angebot auf der "to-go-Kirmes" nun auch ein Unterhaltungsprogramm für Kinder geben. Dies war ein besonderes Anliegen von Bürgermeister Martin Wächter, der sich am vergangenen Wochenende selbst ein Bild vor Ort gemacht hatte.

Neben dem Kettenkarussell wird es auch einen Animateur auf dem Platz geben, der aus Ballons Tiere und Figuren formen wird. Auch ein Ballonverkäufer soll für etwas Abwechslung für die jüngsten Besucher sorgen."Die einzige Auflage ist dass Karussell, Animateur und Ballonverkäufer weit genug auseinander stehen, damit es keine Menschenansammlungen gibt", so Johannes Ehrlich.

Nun doch eine Ausschreibung für 2021

Der städtische Pressesprecher korrigierte zusätzlich eine Aussage bezüglich der Ausschreibung für die Pfingstkirmes 2021 von gestern. In dieser hieß es, dass die erfolgten Zusagen für Schausteller für das Jahr 2020 auf das kommende Jahr übertragen werden sollten. Dies sei nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung der Stadt allerdings nicht möglich.

So wird es für das kommende Jahr wieder wie gewohnt eine Ausschreibung geben. Schaustellerbetriebe können sich dann mit ihren Ständen bei der Stadt bewerben. "Wir haben einen Bewertungskatalog und achten dabei auch immer darauf, dass die Kirmes sich in jedem Jahr ein wenig verändert", sagt Johannes Ehrlich.

Die Pfingstkirmes fiel in diesem Jahr den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zum Opfer. Die Stadt organisierte gemeinsam mit einigen Schaustellern aber die "to-go-Kirmes", die unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Schutzverordnung am vergangenen Wochenende durchgeführt wurde.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden finden Sie hier. Die Westfalenpost Menden ist auch bei Facebook.