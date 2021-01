Kommentar: Vereinsförderung und Altpapier muss man trennen

Die blaue Tonne muss her, findet WP-Reporter Arne Poll im Kommentar. Aber gleichzeitig darf man die Vereine nicht vergessen.

Menden Unter dem Druck der Vereinsförderung gibt's in Menden keine Altpapier-Abholung. WP-Reporter Arne Poll, sagt warum diese Verknüpfung schlecht ist.

Es ist schon ein komisches Modell. Da müssen Sportvereine unter Finanzdruck loslaufen und sammeln Müll ein, um ihr restliches Vereinsleben zu finanzieren. Sie rackern sich ab und dürfen sich dann noch anhören, dass die Aufgabe eigentlich ziemlich sinnlos ist, weil Müllsammeln viel einfacher funktionieren würde.

Aber: So schön das vielleicht sogar fürs Vereinsleben sein mag, so sehr das den Zusammenhalt stärkt. Die Altpapiersammlungen der Vereine dürfen aber einfach kein Argument dafür sein, dass alle anderen Mendener auf den eigentlich selbstverständlichen Service einer zeitgemäßen Müllentsorgung verzichten müssen – der noch gänzlich gratis wäre.

Blaue Tonne ist ein selbstverständliches Angebot

Die blaue Tonne muss her. Da gibt’s kein Vertun. Das gehört zum Angebot einer modernen Stadt. Gleichzeitig darf man aber wirklich nicht die Vereine vergessen. Denn das Altpapier finanziert tatsächlich so manche echte Wohltat. Es spricht aber auch nichts dagegen, dieses Geld direkt fließen zu lassen – natürlich auch bedarfsorientiert, so wie es Uwe Siemonsmeier sagt.

Müllentsorgung und Vereinsförderung haben einfach nichts miteinander zu tun. Um im Recycling-Vokabular zu bleiben: Da muss man trennen können.

