Kreativität Kreative Mendenerin wagt Schritt in Selbstständigkeit

Menden Natascha Patschkowski macht ihr Hobby zum Beruf. Sie näht und bestickt Kinder- und Babykleidung. Ihre Inspiration sind ihre eigenen Kinder.

Natascha Patschkowski näht und stickt mit voller Leidenschaft. Ihre Inspiration dabei sind ihre eigenen Kinder. Dass sie irgendwann mal eigene Baby- und Kinderkleidung näht und bestickt, geschweige denn verkauft, damit hat sie anfangs wirklich nicht gerechnet. "Ich habe früher immer gerne selbstgenähte Sachen gekauft. Ich habe einfach bewundert, dass Menschen so etwas können", erzählt sie. Als ihre heute dreijährige Tochter im Jahr 2017 geboren wurde, hat die 29-Jährige angefangen, auch für sie selbstgenähte Kleidung zu kaufen. Und dann kam ihr der entscheidende Gedanke: "Ich habe mir irgendwie gedacht, dass es ja cool wäre, wenn man das selber machen könnte."

Ein eigene Nähmaschine besaß die Mendenerin schon damals. Allerdings war diese uralt. Für den Anfang war es aber ideal, erinnert sie sich. Denn das Nähen und Sticken hat sich Natascha Patschkowski selbst beigebracht. "Ich wollte eigentlich zur Abendschule gehen, hab mich da auch auf eine Warteliste setzen lassen." Doch sie hätte ein Jahr warten müssen und das war ihr einfach zu lange. Also schaute sie sich viele Anleitungen, Tutorials und Videos an. Und es hat geklappt - heutzutage kann die 29-Jährige Schnuffeltücher, Pullover, T-Shirts und vieles mehr nähen und besticken. Mit der Zeit hat sie immer mehr ihre kreative Ader entdeckt und sich intensiver mit dem ganzen Prozedere befasst. Daher kaufte sie sich im Jahr 2019 dann auch eine neue, etwas bessere Nähmaschine. "Die macht die Nähte einfach sauberer und genauer."

Start Anfang Februar

Ihre selbstgenähten Sachen hat Natascha Patschkowski schon immer auf ihrem privaten Instagram-Profil veröffentlicht. Bereits damals kamen viele positive Rezensionen und viel Feedback. Nachdem immer mehr Menschen sie fragten, ob sie ihre Sachen auch verkauft, hat sie lange überlegt und sich letztendlich dazu entschieden, ein Kleingewerbe anzumelden, um ihre Werke auch zu verkaufen. "Das läuft gerade noch, ich denke, dass wir Anfang oder Mitte Februar dann loslegen können."

Die 29-Jährige spricht ganz bewusst von "wir", da ihr Mann sie tatkräftig bei ihrer Leidenschaft unterstützt. Neben einem Nähbereich, den sie gemeinsam daheim eingerichtet haben, half er ihr auch bei der Entscheidung. "Als Mutter von zwei kleinen Kindern hat man für das Hobby dann nur abends Zeit. Da wusste ich nicht, ob ich das zeitlich schaffe." Doch Natascha Patschkowski sagt ganz klar, dass sie nichts zu verlieren hat, daher möchte sie es einfach versuchen. "Wir starten das einfach mal und gucken, wie es klappt."

Ein großer Traum

Der Mendenerin ist besonders wichtig, dass ihr privates Konto privat bleibt. Daher hat sie mithilfe eines Freundes ein eigenes Logo entworfen und ein separates Instagram-Profil angelegt, über das sie künftig auch ihre Kleidung verkaufen wird. ElMi made by Natascha heißt es. "Das sind die Anfangsbuchstaben meiner beiden Kinder." Denn ihr Sohn heißt Elias und ihre Tochter Mila. "Die beiden sind mein wertvollster Besitz und der Ursprung des Ganzen." Die zweifache Mutter ist gespannt auf die kommende Zeit, freut sich aber unglaublich auf das, was noch auf sie zukommt. Zudem äußert ihre dreijährige Tochter nun schon Wünsche, was sie denn von ihrer Mama genäht haben möchte. "Sie sagt sogar manchmal stolz, ,das hat meine Mama genäht`", erzählt Natascha Patschkowski und lacht. Ein Aspekt, der sie nicht nur glücklich macht, sondern auch motiviert.

Für die Zukunft hat die 29-Jährige noch einen großen Traum. "Ich habe mir im Dezember eine eigene Stickmaschine gekauft und es gibt eben auch Sticksoftware, mit der man selbst Sachen entwerfen und zeichnen kann." Allerdings sei das sehr teuer, doch sie hofft, dass sie sich diesen Traum irgendwann mal erfüllen kann.

Künftig möchte Natascha Patschkowski ihre Ware zum Bestellen anbieten. Diese kann dann abgeholt oder auch verschickt werden. Einen genauen Kostenrahmen gibt es derzeit noch nicht. Zunächst plant die 29-Jährige T-Shirts, Pullis, Schnuffeltücher und bestickte Tücher zu verkaufen.

Auf Instagram finden Sie das geschäftliche Profil von Natascha Patschkowski unter dem Namen "elmimadebynatascha".

Die 29-Jährige lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Lendringsen.