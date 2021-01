Landrat Marco Voge lädt ins Lüdenscheider Impfzentrum ein

Menden/Balve Die Generation 80plus auch in Menden und Balve erhält demnächst Post vom Märkischen Kreis. Ab 8. Februar dürfen sie ins Impfzentrum.

In den nächsten Tagen erhalten die Bürgerinnen und Bürger der Generation 80plus Post vom Märkischen Kreis. Sie sind die ersten, die sich im Impfzentrum Lüdenscheid impfen lassen können. "Wir freuen uns, dass es bald losgeht und somit besonders unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie die Risikogruppen geschützt werden. Machen Sie von dem kostenlosen Angebot der Corona-Schutzimpfung Gebrauch und vereinbaren Sie hierfür ab Montag, 25. Januar, einen Termin im Impfzentrum", appelliert Landrat Marco Voge in einem Brief an die Einwohnerinnen und Einwohner des Märkischen Kreises, die zum Stichdatum 31. Januar 80 Jahre oder älter sind.

Verschiebung der Impfungen wegen des Liefer-Engpasses auf Starttermin 8. Februar

Leider verschiebt sich der Impfstart im Impfzentrum, anders als im Brief angekündigt, um eine Woche auf den 8. Februar. Der Grund dafür ist die verzögerte Lieferung des Corona-Impfstoffs von BionTech an das Land. Von dem Lieferengpass sind alle 53 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen betroffen. Wichtige Fragen rund um die Abläufe im Impfzentrum sind in einer Liste beantwortet, die dem Schreiben beiliegt und die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich vor informieren soll. Anfahrtsskizzen und Wegbeschreibungen für Autos sowie den Öffentlichen Personennahverkehr runden das Infopaket ab.

29.000 Briefe sind auf dem Weg in die Haushalte

29.000 Postsendungen hat der Märkische Kreis auf den Weg gebracht, um die Generation 80plus umfassend über die Terminvergabe und die Impfung zu informieren. Wer ein Schreiben erhalten hat, kann sich über die Online-Anmeldung www.116117.de oder die kostenlose Telefonnummer 0800 116117 02 ab Montag einen Impftermin ab dem 8. Februar buchen. Gegebenenfalls, so der Kreis, könnten auch Angehörige dabei behilflich sein.

Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann bittet in dem Brief auch darum, dass niemand ohne Termin zum Impfzentrum fährt. Die Anzahl der dort vorhandenen Impfdosen werde genau auf die Zahl der Anmeldungen abgestimmt sein.

Fürs Impfen zuhause muss man noch Geduld mitbringen

Wer seinen Impftermin nicht einhalten kann, sollte ihn rechtzeitig online oder telefonisch umbuchen. "Falls Sie das Impfzentrum nicht besuchen können und zu Hause geimpft werden möchten, muss ich Sie leider noch um ein wenig Geduld bitten", macht der Gesundheitsminister deutlich. "Wir müssen in diesen Fällen leider abwarten, bis Impfstoffe zugelassen sind, die auch durch das Hausarztsystem genutzt werden". Wichtige Fragen rund um die Abläufe im Impfzentrum sind in einer Liste beantwortet, die dem Schreiben beiliegt und die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich vor informieren soll. Anfahrtsskizzen und Wegbeschreibungen für Autos sowie den Öffentlichen Personennahverkehr runden das Infopaket ab.

Post auch für 3600 jüngere Bürgerinnen und Bürger im MK

Gleichzeitig schreibt der Märkische Kreis rund 3600 Bürgerinnen und Bürger im MK an, die zwischen dem 1. Februar und dem 31. Dezember ihren 80. Geburtstag feiern. Diese stehen in der Priorisierungsliste der Bundesregierung an zweiter Stelle und werden ebenfalls schon jetzt informiert. Sobald die erste Zielgruppe 80plus (Stichtag 31. Januar) mit einem Impftermin versehen ist, sollen sie schnellstmöglich weitere Informationen und die Möglichkeit erhalten, einen Termin für die Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum zu vereinbaren.