Märkischer Kreis: MVG begrüßt neue Maskenregelung im ÖPNV

Eine Frau mit einer FFP2-Maske sitzt an einer Bushaltestelle. Ab 25. Januar ist das Tragen einer OP- oder FFP2-Maske im ÖPNV Pflicht.

Fahrgäste müssen ab 25. Januar auch in den Bussen der MVG OP- oder FFP2-Masken tragen. Für das Fahrpersonal gilt andere Regelung.

ÖPNV-Kunden in Bussen und Bahnen, müssen laut aktualisierter Corona-Schutzverordnung ab Montag, 25. Januar, OP-Masken oder Masken, die dem FFP2-Standard entsprechen, tragen. Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) begrüßt auch diese Maßnahme zum Schutz ihrer Fahrgäste. Das Fahrpersonal der MVG ist bereits seit dem vergangenen Jahr mit nachhaltigen Masken ausgestattet, die den FFP2-Standard erfüllen und wiederverwendet werden können. Während der Fahrt müssen sie diese aber nicht tragen.

MVG-Sprecher Sulies: "Busse keine Virenschleudern"

„Fahrzeuge im Nahverkehr sind keine Virenschleudern“, wiederholt MVG-Pressesprecher Jochen Sulies unablässig, was auch bundesweit von ÖPNV-Kollegenbetrieben gerne betont wird und zahlreiche Untersuchungen bisher bestätigt hätten. „Das gilt insbesondere für Busse, in denen es einen konstanten Luftaustausch durch das häufige Öffnen der Türen an den Haltestellen und durch starke Lüftungsanlagen gibt. Aber gerade Masken mit FFP2-Standard können gegenüber den Alltagsmasken noch einmal mehr Sicherheit bringen.“

Bitte um Einhaltung der aktualisierten Corona-Schutzverordnung

Zur Schutz ihrer Kunden und ihrer Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst bittet die MVG deshalb dringend um die Einhaltung der aktualisierten Corona-Schutzverordnung: „Tragen Sie in unseren Linienbussen und an den Haltestellen bitte nur noch OP-Masken oder Masken mit FFP2-Standard“. Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung wird die MVG wie bisher in Kooperation mit der Polizei und den Ordnungsämtern begegnen.

Fahrpersonal trägt wiederverwendbare Masken

Zur Vermeidung von Irritationen auf Seiten ihrer Fahrgäste bittet die MVG um Berücksichtigung der folgenden Informationen:

1. Während der Fahrt müssen die Fahrdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter keine medizinischen Masken tragen, sie können es jedoch auf eigenen Wunsch. Grund: Seit Herbst des vergangenen Jahres besitzen alle Linienbusse Fahrerschutzscheiben.

2. Sobald der Fahrerplatz nach draußen oder in den Fahrgastraum verlassen wird, trägt auch das Fahrpersonal der MVG nur OP-Masken oder Masken mit FFP2-Standard. Bei der MVG sind wiederverwendbare und deshalb nachhaltige, dunkelblaue Gesichtsmasken des FFP2-Standards im Einsatz. Optisch gleichen diese Masken aber Stoffmasken. Die MVG-Mitarbeiter führen ein CE-Zertifikat für diese Masken mit sich.

