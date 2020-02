Martin Wächter beim Empfang: „Es geht um das Wohl der Stadt“

Rund um die ehrenamtliche Seniorenarbeit drehte sich am Samstag der Jahresempfang der Stadt Menden in der Schützenhalle Platte Heide. Diese Arbeit ist bunt und vielfältig und hilft in vielen Lebenslagen. Und vor allem ist sie in Menden auch quantitativ gut aufgestellt, wie Bürgermeister Martin Wächter in seinen Begrüßungsworten unterstrich. „Um wirklich alle Engagierten der Stadt zu präsentieren, dazu wäre selbst diese große Halle zu klein.“

Eine Auswahl, die am Samstag vertreten war: der Sozialverband VdK, die Bieberschlümpfe, der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (vkm), Caritas und die ehrenamtliche Seniorenberatung. Oder der Bürgerbus, der für viele Mitbürger Mobilität sicherstellt. Oder die Heinzelmännchen, die so manche praktische Hilfe im Alltag übernehmen.

Seniorenmagazin sucht Texter

Beim Seniorenmagazin „Neue Wege“ wiederum geht es um Wissens- wie Lesenswertes. In einer Auflage von 2500 Stück erscheint ihr Heft jeden Monat kostenlos für Menden, Balve und Fröndenberg. „Wir wollen unser Magazin aber noch bekannter machen“, berichtet Martina Schlüter am Stand. Es werden neue Schreiberlinge gesucht, nachdem manche aus Gesundheitsgründen nicht mehr dabei sein können oder verstorben sind.

Mitbringen darf man dabei so ziemlich jedes Thema, das Seniorinnen und Senioren interessiert. „Wir schreiben alles was uns so bewegt“, sagt Sigrid Westhoff. „Und das Heft ist sehr beliebt.“ Von Rezepten über Gedichte und Erlebnisberichten bis zu nützlicher Hilfe für den Alltag im Alter. Besonders schön an ihrer Arbeit seien auch die positiven Rückmeldungen. Schlüter berichtet weiter: „Vor kurzem hat mal eine ältere Dame, die im Seniorenheim lebt, extra angerufen, nur um meinem Mann zu sagen, wie schön sie seine Bilder im Heft findet.“ Auf ähnlich positive Rückmeldungen hofften die Damen auch an ihrem Stand am Samstag.

Schön fand Bürgermeister Martin Wächter, dass die Schützenhalle gut gefüllt war und Verwaltung, Politik oder Verbände nicht unter sich blieben. So konnten sich inhaltliche Gespräche entfalten und wertvolle Kontakte geknüpft werden. Wo den älteren Mitbürgern Mendens der Schuh drückt, das hatte die Stadt zuletzt auch mit einer Umfrage herausfinden wollen, wie Wächter erinnerte. Die Ergebnisse sollen in die Arbeit einfließen.

Blick in die Zukunft richten

Der Bürgermeister, der seinen letzten Jahresempfang ausrichtete, nutzte seine Worte, um einen Blick voraus zu werfen. Ob nun die Fußgängerzone oder Gut Rödinghausen: Große Projekte würden bald fertiggestellt, ebenso die Entwicklung des Gewerbegebietes Hämmer II oder die Neuaufstellung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Nicht zuletzt wird das Jahr 2020 von der Kommunalwahl im Herbst geprägt sein. Die beiden bislang feststehenden Kandidaten, die sich um Wächters Nachfolge bemühen, lauschten dessen Worten. Wächter: „Bleiben Sie stets fair und sachlich.“ Es gehe schließlich um das Wohl der Stadt.

Persönliche Worte

In seine Rede ließ Martin Wächter auch persönliche Worte einfließen. Vor wenigen Tagen habe er der Trauerfeier für die kleine Lia beigewohnt. „Das war sehr beeindruckend“, sagte er. Gleichzeitig dankte er noch einmal allen Bürgern, die in der ein oder anderen Weise die Suche unterstützt hatten. Auf den hier gezeigten Einsatz könne man durchaus stolz sein.

Applaus bekam er auch, als er mehr Fairness im Umgang mit Ehrenamtlichen, zum Beispiel den politischen Vertretern einforderte, die teilweise in den sozialen Medien auf beängstigende Weise angegangen werden.

